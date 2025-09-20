「40までにしたい10のこと」最終回 風間俊介＆庄司浩平、濃厚キスに視聴者悶絶「3回も」「破壊力すごい」
【モデルプレス＝2025/09/20】俳優の風間俊介が主演を務めるテレビ東京系「40までにしたい10のこと」（毎週金曜深夜24時12分〜）の最終話が、19日に放送された。風間演じる十条雀と、庄司浩平演じる田中慶司のキスシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】風間俊介、イケメン俳優からバックハグ
40歳目前の上司・十条雀（風間）が、10歳年下の部下・田中慶司（庄司浩平）と秘密の「やりたいことリスト」を一緒に叶えていくリーマンBL。年上受け×年下攻めの構図を中心に甘く切ない恋愛模様を描いた物語を連続ドラマ化する。
リストの「千疋屋のパフェ」「恋人をつくる」「キス」「誕生日を恋人と過ごす」を残し、慶司との関係を終わらせた雀。リストの期限である40歳の誕生日まで残された時間はあと1日。雀は慶司に対してそっけない態度をとり、意識的に距離を取り続けた。
迎えた誕生日当日のクリスマスイブ、仕事から帰りいつものように部屋でひとり過ごしていた雀は、慶司と過ごした幸せな日々を思い出し、胸に慶司への想いが溢れ出す。慶司ともう一度向き合うことを決意した雀は慶司のもとへ走り、すべてを忘れようとリストを消したことを打ち明け「でも、ダメなんだ…。消えないんだよ。お前との思い出が全部…こっから消えないんだよ」と胸を抑えて訴えた。
さらに、雀は慶司を真っ直ぐに見つめ「俺はお前の上司だ。年だって随分上だし、こんなこと続けるべきじゃない。でも…もうお前なしじゃダメなんだよ！だから…俺はお前を連れて帰りたい」と素直な思いを口に。慶司は「俺も…雀さんち行こうとしてた…！」と人目を憚らずに雀を力いっぱい抱きしめ「雀さんっ…！」と子どものように声を上げて泣いた。
それから、雀の家で誕生日を祝った2人。雀が「慶司…俺の恋人になってください」と正式に交際を申し込むと、慶司は優しく「はい」と答え、2人は初めてキスを交わす。幸せを噛み締めるように何度も唇を重ね、リストの「恋人をつくる」「キス」「誕生日を恋人と過ごす」を無事に達成。同じベッドで朝を迎えると、仕事の昼休みには一緒に「千疋屋のパフェ」を叶えた。
「40までにしたい10のこと」のリストをすべて達成し、恋人になった雀と慶司。ハッピーエンドを迎えた最終話では、晴れて恋人同士となった幸せ溢れるキス、雀からの可愛らしいキス、そして慶司が雀の後頭部に手を添えた濃厚なキスの3度のキスシーンが描かれ、SNS上では「キスの破壊力すごい」「イチャイチャ連発のご褒美回」「キスシーン直視できなかった」「雀ちゃん可愛すぎる」「余韻が半端ない」「3回もキスするなんて…いい意味で裏切られた」「圧倒的な幸福感」「すでにロス」などと反響が相次ぎ「ドラマ40までに」「雀ちゃん」がトレンド入りを果たした。（modelpress編集部）
