ゲント伊藤敦樹が今季初アシスト! チームの2連勝&暫定5位浮上に貢献
ゲントのMF伊藤敦樹が19日、ベルギー・リーグ第8節デンデル戦(○3-0)で今季初アシストを記録した。
ボランチで先発フル出場した伊藤は1-0の後半3分、ショートカウンターから左足でペナルティエリア中央にパス。FWウィルフリード・カンガが右足で押し込み、この日2点目で2-0とした。
8月2日の第2節ラ・ルビエール戦(○1-0)で今季初ゴールを挙げていた伊藤は、これが今季初アシスト。後半38分にはMFアブデルハク・カドリが左足でミドルシュートを決め、そのままゲントが3-0で勝利した。2連勝を飾り、暫定で11位から5位に浮上している。
DOUBLÉ | Wilfried Kanga vole la vedette ! #GNTDEN— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 19, 2025
Regardez les résumés de la #JPL ce soir à 23h45 sur l’app DAZN ! pic.twitter.com/y5qjfCLRAa