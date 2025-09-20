東京メトロの関係者以外 滅多に入れない「幻の駅」に、中村&松倉が潜入！

2人が今回訪れたのは、東京メトロのとある施設。

何をするかわからないまま、施設内へ。

すると、会社の中にいきなり駅が出現！

本物と同じように作られた改札やホーム、トンネル…

実際に使われている電車まで停まっている！

「まるで異世界！」と驚きっぱなしの2人が入ったこの施設は、「東京メトロ 総合研修訓練センター」

建物内には、あらゆる研修を社員がより実践的に学ぶための専用駅を完備している。

今回は特別に、普段なかなか許可が降りない線路内にも入ることができた。

「近くで見ると線路が結構太い！」という松倉の無邪気な発見はさておき、「普段暗くて見えないトンネル内の秘密」をたくさん知れた貴重な機会となった。

後半は、東京メトロの制服に着替え、駅員として券売機のお客さん対応を実践！

松倉は、外国人のお客さんに対し、多少焦りながら対応。

一方中村は、定期券購入者に対し、テキパキと案内することができた。

しかし、どちらも100点の対応とはいかなかった。

お客さん対応を通し、本番を迎える前に、本番さながらの施設で研修を行える重要性を学んだ。



