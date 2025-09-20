● 9月25日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<409A> オリオンビール　　　　　　東証プライム　　　食料品　　　　
　【事業内容】
　　酒類清涼飲料の製造・販売およびホテルなどの運営

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2025年 3月期　　28866　　　　3479　　　　3447　　　　7301　　　 90.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村證券

　【公募・売り出し】
　　売り出し2756万3200株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し413万4400株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　850円

　【調達資金の使途】－

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<410A> ＧＭＯコマース　　　　　　東証グロース　　　サービス業　　
　【事業内容】
　　店舗のCX（顧客体験）向上およびDX（デジタル変革）推進を支援する
　　マーケティングプラットフォームなどの開発、提供

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2024年12月期　　 1983　　　　 348　　　　 351　　　　 218　　22392.77
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】大和証券

　【公募・売り出し】
　　公募156万8400株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し23万5200株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1180円

　【調達資金の使途】人件費・人材採用費、業務委託費、販売促進費。

● 9月26日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　
　<407A> ＵＮＩＣＯＮホールディングス　東証スタンダード　建設業　　
　【事業内容】
　　建設事業（土木事業・建築事業）およびそれに関連する事業を営む
　　グループ会社の経営管理およびこれに付帯する一切の業務

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2025年 6月期　　17620　　　　1710　　　　　－　　　　1117　　　 45.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村證券

　【公募・売り出し】
　　売り出し472万5100株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し70万8700株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1060円

　【調達資金の使途】－


