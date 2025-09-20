来週の【新規公開(IPO)銘柄】 オリオン、ＧＭＯコマー、ユニコンＨＤ 来週の【新規公開(IPO)銘柄】 オリオン、ＧＭＯコマー、ユニコンＨＤ



● 9月25日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<409A> オリオンビール 東証プライム 食料品

【事業内容】

酒類清涼飲料の製造・販売およびホテルなどの運営



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2025年 3月期 28866 3479 3447 7301 90.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】野村證券



【公募・売り出し】

売り出し2756万3200株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し413万4400株を実施する。

【公募・売り出し価格】 850円



【調達資金の使途】－



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<410A> ＧＭＯコマース 東証グロース サービス業

【事業内容】

店舗のCX（顧客体験）向上およびDX（デジタル変革）推進を支援する

マーケティングプラットフォームなどの開発、提供



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2024年12月期 1983 348 351 218 22392.77

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】大和証券



【公募・売り出し】

公募156万8400株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し23万5200株を実施する。

【公募・売り出し価格】 1180円



【調達資金の使途】人件費・人材採用費、業務委託費、販売促進費。



● 9月26日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<407A> ＵＮＩＣＯＮホールディングス 東証スタンダード 建設業

【事業内容】

建設事業（土木事業・建築事業）およびそれに関連する事業を営む

グループ会社の経営管理およびこれに付帯する一切の業務



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2025年 6月期 17620 1710 － 1117 45.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】野村證券



【公募・売り出し】

売り出し472万5100株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し70万8700株を実施する。

【公募・売り出し価格】 1060円



【調達資金の使途】－





株探ニュース

