女優の伊藤沙莉（31）が19日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。狂おしいほど好きなものを明かした。

MCの藤ヶ谷太輔が「夏にクリスマスソングかけるぐらいクリスマスが好きって聞いたんだけど」と振ると、伊藤は「大好きです。クリスマスが大好き、とにかく。1年で一番好きな日だし」と熱く語った。

藤ヶ谷がクリスマス好きにはたまらない栃木県・那須塩原の「フィンランドの森」を紹介すると、「すごーい！かわいい！すご！行きたい！」と興奮気味に語った。

伊藤は「私、本当になんでか分かんないけど、狂おしく好きなんですよ、ずっとクリスマスが。頭抱えるぐらい好きなんですよ、クリスマスが。好きすぎて。好きすぎて、もう“やめて！”っていうぐらい好きなんですけど。（子どもの頃から）ずっと好きなの」と話した。

藤ヶ谷が「ただ高揚するとか幸せな気分になるっていう感じではなく？」と聞くと、伊藤は「恋かしら？ぐらい好き。よく分からないんですけど」とした。

MCの笑福亭鶴瓶は「旦那も知ってんの？」と夫で演出家・劇作家の蓬莱竜太氏について質問。伊藤は「夫はクリスマス、めちゃくちゃ大事にしてくれます。パーティーもするし、いろんなクリスマスディナーとか作ってくれます」と笑顔を浮かべた。