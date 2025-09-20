す…好きすぎて体が勝手に。男性が無意識で惚れた女性にしてしまうこと
男性と何度かデートを重ねていくと、「自分は彼にとって本命なのか」と気になってくるもの。そんなときは、彼の行動を注意深く観察してみましょう。
そこで今回は、男性が無意識で惚れた女性にしてしまうことを紹介します。
｜デートは明るい時間から堂々と
男性も「自分たちの仲の良さを見せつけたい」という気持ちが自然と働くもの。だからこそ、本命の女性とは昼間のデートを楽しむ傾向があります。
｜常にエスコートしてくれる
女性が大切であればあるほど、男性は本能的に“女性を守る”という行動をするもの。それがエスコートという行為に表れます。
道を歩いているときに他の歩行者やクルマなどから守るように肩を引き寄せてくれたり、さり気なく車道側を歩いてくれたりなども、あなたを本命と見ている証拠でしょう。
｜あなた好みのデートを計画してくれる
男性が率先してあなた好みのデートを計画してくれるのも本命として見られている証拠。あなたとどのように付き合っていきたいかでデートの中身も質も変わるからです。
逆に、カフェや漫喫でただ過ごすだけ、自宅で会うだけというデートプランばかりなら付き合いを考え直した方が良いでしょう。
｜ボディタッチが少ない
男性は本命女性にはチャラく見られたくないと感じるようで、ボディタッチが控えめになる傾向があります。
そんな男性には、女性からボディタッチをして気持ちを盛り上げてあげることも大切。ただし、やりすぎると軽い女に見られることもあるので、さじ加減には注意しましょう。
ぜひ紹介した４つの項目を指標に男性の言動をチェックして、本命として見られているのかを確かめてみてくださいね。
🌼私に本気じゃなかったんだ…。男性がしがちな「まさかの脈なし行動」とは