SNSでも恋愛でも強い！今モテる「癒し系女性」の特徴
昔から「癒し系の女性はモテる」と言われてますが、今モテる“癒し系”には新しい要素が加わっているんです。男性が求めるのは、ただ優しいだけではなく、SNSでの距離感や会話のテンポまで含めた“癒し”。そこで今回は、今モテる「癒し系女性」の特徴を紹介します。
SNSでも裏表のない発信
本命女性として意識されるのは、SNSでも自然体な人。「盛りすぎ自撮り」や「マウント投稿」ではなく、日常の何気ない出来事を素直にシェアできる女性に男性は安心感を覚えます。裏表のなさはリアルでもオンラインでも信頼の証。DMやコメントでのやり取りが軽やかなのも“今っぽい癒し系”の条件です。
会話や返信のテンポが心地いい
既読スルーに敏感すぎず、無理なくやり取りできるテンポ感も現代のモテ要素。返信が早すぎても遅すぎてもプレッシャーになる時代だからこそ、「気づいたときに返してOK」という余裕のあるスタンスが癒しに繋がります。また、オフラインの会話でも、落ち着いた口調や柔らかい相槌は男性をほっとさせるポイントです。
優しい笑顔＋共感力で心を満たす
ただニコニコしているだけではなく、「わかるよ」「大変だったね」と共感を添えられるのも大事なポイント。男性は癒されると同時に“理解されている”と感じ、手放せない存在になります。オンラインでもオフラインでも、共感＋笑顔のコンボで存在をアピールしましょう。
癒し系の解釈は、時代とともにアップデートされています。今回挙げた３つを意識して、今の時代に通用する“癒し系”を身につけてくださいね。
