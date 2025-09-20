新たなロックフェス＜中津川 WILD WOOD 2025＞が本日9月20日および21日の2日間、岐阜県中津川市で開催される。自然に囲まれたステージに豪華アーティストたちが参集する両日のステージの模様が、WOWOWにてまとめて放送／配信されることが発表となった。

野外フェス発祥の地と言われる中津川は、1969年に＜中津川フォークジャンボリー＞、2013年から＜中津川 THE SOLAR BUDOKAN＞が開催された音楽のまちだ。

また、中津川は伊勢神宮の御神木となる東濃ひのきを育む深い森を有していることでも知られている。＜中津川 WILD WOOD＞という名は、自然への畏敬の念を忘れることなく、音楽とともに未来を創造するという想いを込めて付けられたとのこと。

その自然豊かなフィールドに、“Fools Gold” “Wonderwall” “Parklife”といった3つのステージを用意。中津川に世代もジャンルも超越した多彩なアーティストたちと、自然と音楽を愛する人々が集う。

