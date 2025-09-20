【べらぼう】智恵内子（水樹奈々）だけじゃない、江戸・天明期に活躍した女性狂歌師たち

三十一文字で世相や生活など、様々なことがらをあけすけに表現する狂歌が、江戸・天明期（1781〜1789年）を中心に大流行しました。

身分の上下や貧富の格差、老若男女にかかわらず人々を熱狂させた狂歌は、まさに一時代を築いたと言えるでしょう。

大河ドラマ「べらぼう」では、智恵内子（水樹奈々）が唯一、女性狂歌師として活躍する姿が描かれていますが、当時に活躍した女性狂歌師は他にもおり、その作品も現代に伝わっています。

今回は大田南畝選『狂歌才蔵集』より、女性狂歌師たちの作品をピックアップしました。

天明狂歌の三内子（さんないし）

世話内子（せわの ないし）

【狂号】世話がない。ここでは呆れ返る意味で用いられます。

ゆふべまで 風にほぐれし かた糸の

けさうち紐に むすぶ青柳 ※世話内子（巻第一）

【歌意】昨夜は一本ずつ風になびいていた柳の枝が、今朝は打紐のように結ばれて（からまって）いる≒昨夜の風は凄かったなぁ。

【補足】前はみんな自由に活き活きしていたけど、今ではみんな右ならえ。締めつけの厳しくなったこと！

智恵内子（ちえの ないし）

【狂号】智恵がない。謙遜であり、控えめな性格だったのかも知れません。

山のべに すめども歌の 名なし雉

草のねをのみ ほろほろと鳴く ※智恵内子（巻第一）

【歌意】山に棲んでいるけど、歌はさっぱりな雉（きじ）は、草の根を呑んでホロホロと鳴いているよ。

【補足】狂歌師の皆さんとお付き合いさせていただいているけど、私の狂歌は今ひとつ。爪の垢を煎じて飲みながら、下手っぴな狂歌を詠んでいます。

暇内子（ひまの ないし）

【狂号】暇がない。いつも忙しい理由は、仕事か趣味か道楽か。

星合の 夜半もふくれば つま琴の

ひき捨てされて 牛は独寝 ※ひまのないし（巻第四）

【歌意】七夕の夜、真夜中を過ぎれば琴も牛も放置されているね。

【補足】織姫は琴を片づけもせず放り出し、彦星も牛をつなぎもせずに放り出して、二人でイチャイチャしてることでしょう。

むすびても 人の口端に いはた帯

ややあらはるる 恋の塊 ※ひま内子（巻第十）

【歌意】人の口を結んでも（口止めしても）、岩田帯を締めても、お腹に孕んだ恋の塊（やや≒赤子）を見れば一目でバレてしまうね。

【補足】そのままです。

〜女（め）系の女流狂歌師たち

鰹を買って来た凧糸女（イメージ）

帯久計女（おびの くけめ）

【狂号】帯の結び目。結んだらほどく。その後どうするかはお察し下さい。

夕ぐれに くるわの客の 長羽織

つけよ柳の 糸のをだまき ※帯久計女（巻第一）

【歌意】夜になったらまた来るよ、と口ばかりの客が着ている長羽織の裾に、柳の苧環（おだまき）をつけておやり。

【補足】また来てくれるように、おまじない。

凧糸女（たこの いとめ）

【狂号】凧糸の結び目。気を緩めたら、凧≒亭主がどこへ飛んでいくやら。

初がつを 直（値）もたかだかと よばふ也

脇眼もふらず 足をばかりに ※凧糸女（巻第三）

【歌意】初鰹の季節になって、売り手が値段を連呼している。急いで売らないと、足が早い（傷んでしまう）ものだから。

【補足】女房を質に入れても初鰹（川柳）なんて言うけれど、バカお言いでないよ。足の早い女房に逃げられないよう、せいぜい脇目を振らないこったね。

片糸縫女（かたいとの ぬいめ）

【狂号】より合わせていない細糸の縫い目。真面目で細やかな性格だったのでしょうか。

そろばんの たまにもよふす 波まくら

夢おどろかす はんとりの声 ※片糸縫女（巻第十三）

【歌意】たまに寝落ちして、算盤の玉を波のように鳴らす。やがて判取りが来て、夢から覚まされた。

【補足】いつもはちゃんとしているんです。これはその、最近忙しくて疲れが溜まってて、それでその……。

〜子（こ）系の女流狂歌師たち

傀儡筆子。『古今狂歌袋』より、同じ狂歌が「手習筆女」名義で入集。

吉野葛子（よしのの くずこ）

【狂号】吉野名物・吉野葛。彼女の好物だったのでしょうか。

又ひとつ 老木（おいき）となるは をしからで

育つあしたを まつのみどり子 ※よしのの葛子（巻第六）

【歌意】また一つ年輪を重ねながら、松の木がすくすくと育って行くよ。

【補足】待ちぼうけながら、また一つ歳を重ねたけど、後悔はしないさ。明日に希望を持って、これからも待ち続けるよ。

苧環賤子（おだまきの しずこ）

【狂号】しずのおだまき、繰り返し……静御前のパロディ。

よろこびの こぼれ松の葉 かんざしの

かざしに挿して 幾千代も経ん ※をだまきのしづ子（巻第九）

【歌意】喜びがこぼれる松の葉を、簪（かんざし）のように髪に挿しました。この松の葉、ずっと大事にします！

【補足】待ちに待ったあなたが帰ってきた。お土産なんかなくても、あなたがテキトーに挿してくれた松の葉の簪さえ、私はとても嬉しいのです。

傀儡筆子（くぐつの ふでこ）

【狂号】操り人形が筆をとる、転じて「皆さんの真似ばかり」という謙遜。

うき草の ねもはも今は 絶にけり

池の氷の つみ深くして ※傀儡筆子（巻第十三）

【歌意】浮草の根も葉もみんな枯れてしまいました。池の氷があまりにも深いので……。

【補足】かつては浮名を流した私ですが、今は誰も見向きしてくれません。これまで積み重ねた罪が、あまりに深いからでしょうね……。

ちなみに『古今狂歌袋』では、同じ狂歌が手習筆女（てならいの ふでじょ）名義で載っています。

その他・遊女吾妻（あづま）

遊女あづま（イメージ）

【狂号】源氏名。京都生まれで、大坂の遊郭に売られた模様。

身は浪華 心は都 名はあづま

のぼりつめたる 山本のさと ※遊女あづま（巻第十三）

【歌意】今は大坂浪華におりますが、心はいつも都にあります。そんな私の源氏名は東国（あづま）。なんと皮肉なことでしょうか。山本の遊郭で頂点に登り詰めましたが、何の感慨もありません。

【補足】遠く山本（摂津国河辺郡山本郷）の遊郭に売り飛ばされ、花魁となった今でも、故郷が懐かしんでいます。

すは子（多いので独立）

結局すは子は、旅に出たのだろうか（イメージ）

素破子？諏訪子？（すわこ）

【狂号】すわっ（驚きの感嘆詞）か、信州諏訪の出身か。

指おれは もはやすまいの 前がしら

けふどつこいと 思ひたつ旅 ※すは子（巻第七）

【歌意】相撲の幕内（前頭）になったのだから、指折れ（負傷）で休場するような失態は犯すまい。今日は思い立つまま、どっこいと旅に出るぞ！

【補足】指折り数えて願望だけふくらませるのは、もうやめました。思い立ったが吉日、さっそく旅に出ましょう！

金銀は うちのばしても 身代の

延びぬ箔屋が 世話を焼き味噌 ※すは子（巻第十ニ）

【歌意】金銀を打ち伸ばす箔屋さん。身代（財産）は延びないのに、そういう人に限って世話焼きなモンだよね。

【補足】貧乏人ほど親切で気前がいいのはなぜでしょうね。

あまてらす 神の祭を 生姜市

人もおしあふ 鮓の飯くら ※すは子（巻第十六）

【歌意】天照大御神を祀る生姜市（しょうがいち）。人が多くて押し合い圧し合い、これじゃ押し寿司になっちまうよ。

【補足】芝大神宮の生姜市は大層賑わったそうです。

婆々阿（ばばあ）

婆々阿（イメージ）

『狂歌才蔵集』の女流歌人で、最も多く入集しているのがこちらの婆々阿（ばばあ）。

この露骨な狂号は何を思ってつけたのか、とても気になるところです。

棹姫の きたりぬいだり 深山木の

衣桁（えこう）にかけし 花の全盛 ※婆々阿（巻第二）

【歌意】佐保姫（春の女神）が服を着たり脱いだりして（脱いだ服を衣紋掛にかけて）いるのか、深山の木々は花盛りですね。

【補足】純粋に華やかな春の風情を詠んでいるのか、あるいはお客を取っ替え引っ替え（衣を何度も着替え）しながら春を売っているのか……。

朝夕の 花の衣に よし原の

夜の錦を 重ねてや着ん ※婆々阿（巻第二）

【歌意】朝に夕に花の衣を着ているが、夜は吉原の錦を重ねて着よう。

【補足】日中（間夫との時間？）と夜（お客をとる時間）では違う顔で暮らしている。彼女は吉原の遊女だったのでしょう。

濁りなく 澄みわたりたる 月のよに

せめて飲みほす どびろくもがな ※婆々阿（巻第五）

【歌意】一点の濁りもなく澄んだ月の下で、濁酒を飲み干そう。

【補足】まったく世の中が澄み切って（規制が厳しくて）息苦しいから、せめて酒くらいは濁ったのを飲もう。

待ちつけて まつ間ほどなく かじけなば

今日ふる雪よ いかがつもらん ※婆々阿（巻第六）

【歌意】そんなに待っていないけど、早くも手足が悴（かじか）んでしまう。今日の雪はどのくらい積もるだろうか。

【補足】雪の降る中、待ちぼうけ。果たして今日は、どのくらい待たされるのでしょうね。

羽をならべ 枝をつらねて 長まくら

長き千とせも 二人して経よ ※婆々阿（巻第九）

【歌意】新婚のお二人さんへ。比翼の鳥・連理の枝となりますように。

【補足】どちらも一心同体の喩え。末永く幸せであって欲しいですね。

持たぬゆへ へらず口とは 思へども

金があるなら 人にやりたき ※婆々阿（巻第十ニ）

【歌意】実際には持ってないから、言ってもしょうがないとは思うけど、金に余裕があるなら人にあげたいと思っている。

【補足】お金を出さないのはケチだからじゃなくて、本当に持っていないんです。なぜ持っていないか（なくなった理由）は、聞かないで下さい。

終わりに

今回は大田南畝選『狂歌才蔵集』より、女流狂歌師たちの作品を紹介してきました。

ちなみに、我らが蔦重も「蔦から丸（つたの からまる。唐丸）」名義で一首寄せています。

髪それば 格別目だつ 耳のたぶ

目出度くのする 米の数かな ※蔦から丸

【歌意】髪（もみあげ）を剃ると、福耳が一際目立つものだ。米を何粒乗せられるだろうか。

【補足】耳たぶに米粒が多く乗るほどめでたいそうで、蔦重の耳には何粒乗ったのでしょうね。

息苦しい世の中を、笑いとユーモアでしたたかに生き抜いた狂歌師たち。他にもたくさんの狂歌が伝わっているので、また紹介したいと思います。

