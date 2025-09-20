【ZARAのカーキ】がセンス良すぎ！ 大人コーデを格上げ♡「サマ見えトップス」
ニュアンス感のある色味がおしゃれな雰囲気を演出。こなれ感のある着こなしを楽しめそうな「カーキ」アイテム。今回は【ZARA（ザラ）】から、一枚着るだけでセンスアップを狙える「サマ見えトップス」をご紹介。ゴールドカラーのボタンがリュクスなムードを醸し出すカーディガンや、ロマンチックムード漂うフェミニンブラウスなど、大人コーデを格上げできそうなトップスが登場。秋らしさも高まるカーキトップスは、シフトコーデにも活躍しそうな予感。
大人コーデを格上げできそうなサマ見えカーデ
【ZARA】「ニットショートスリーブカーディガン」〈カーキ〉\5,990（税込）
体に程よくフィットしそうなシルエットと腰にかかるくらいの着丈で、すっきりと着こなせそうなカーディガン。ゴールドカラーのボタンがリュクスなムードを醸し出し、コーデを格上げできそう。残暑が厳しいけれど秋らしさを感じる服装をしたい。そんな今の時期にぴったりの商品です。
サラッと着ておしゃれが決まるスカーフ付きトップス
【ZARA】「スカーフ付きフルイドトップス」\5,990（税込）
表面感のある素材とフロントのギャザーがコーデのポイントに。スカーフ付きデザインがおしゃれ見えもサポートし、一枚サラッと着るだけでサマ見えしそう。ジーンズでカジュアルに、フレアスカートでフェミニンに。テイスト問わず使えそうなのも嬉しいところ。
ガバッと着てサマになるVネックのシャツ
【ZARA】「リネン混紡ワイドスリーブシャツ」\5,990（税込）
おしゃれが苦手なミドル世代には、ガバッと着るだけでサマ見えしそうな、Vネックのシャツがおすすめ。ゆとりのあるシルエットとアシンメトリーな裾、ワイドスリーブがこなれ感も演出してくれそうです。リネン混素材で作られているため、残暑も心地よく過ごせそう。
ロマンチックムード漂うフェミニンブラウス
【ZARA】「プリーツウエストコンビニットブラウス」\8,590（税込）
ロマンチックムードが高まっている今シーズン。セミシースルーのコンビ素材とウエストのプリーツがフェミニンなブラウスは、一点投入するだけでトレンド感のある着こなしを楽しめそう。メリハリのきいたシルエットで、スタイルアップも期待大。ボリュームのあるボトムスもバランスよく着こなせそうです。
※すべての商品情報・画像はZARA出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：mana.i