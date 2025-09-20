ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、遮光機能がなく陽の光を程よく室内に取り込んでくれる「柔らかな陽を感じられるドレープカーテン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「柔らかな陽を感じられるドレープカーテン」ミッキーモチーフ

© Disney

サイズと価格：【約100×90】4,990円（税込）、【約100×110】4,990円（税込）、【約100×120】5,990円（税込）、【約100×135】5,990円（税込）、【約100×150】6,990円（税込）、【約100×178】7,590円（税込）、【約100×185】7,590円（税込）、【約100×192】7,590円（税込）、【約100×200】7,990円（税込）、【約100×210】8,490円（税込）

アジャスターフック付き

付属品：タッセル2本

セット内容： カーテン2枚組（両開き）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

淡いニュアンスカラーとシンプルなミッキーモチーフデザインがおしゃれなドレープカーテン。

やわらかな日差しを楽しめるドレープ（厚地）カーテンで、カーテンを閉めたままでも陽の光を感じることができます！

また遮光機能はなく、その分陽の光を程よく室内に取り込み、日中も閉めておくことでレースカーテンだけよりも冷暖房効率やUVカット効果が期待できます。

© Disney

カラーは華やかで温かみのある「コーラルベージュ」と、

© Disney

爽やかでお部屋の中をより明るくしてくれる「ミント」、

© Disney

シックで上品な雰囲気の「ライトグレー」の3色展開です。

どのカラーもインテリアに馴染みやすく、リビングはもちろん、寝室に子供部屋、どこにセットしてもおしゃれ☆

© Disney

さらに、10種類のサイズから選べるのもポイント！

大きい窓から小さい窓まで、幅広いサイズの窓に対応しています。

© Disney

カーテンの表面にやや凹凸感のある生地を使用。

天然素材にも似たナチュラルさが魅力です。

日差しは楽しみながら昼夜ともにプライバシーをしっかりと守ってくれます。

朝が苦手なお子さんのお部屋にもオススメです。

ネットに入れればご自宅の洗濯機で丸洗いすることも可能。

いつでも清潔な状態をキープできます。

フックは、カーテンレールを隠せる仕様に。

レールの上までカーテンがあるので、見た目もよりすっきりとした印象です。

朝日が美しく透けるので、早起きが楽しみになりそう！

遮光機能がなく陽の光を程よく室内に取り込んでくれる、ディズニーデザイン「柔らかな陽を感じられるドレープカーテン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

