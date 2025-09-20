ミッキーモチーフとニュアンスカラーがシンプルかわいい！ベルメゾン ディズニー「柔らかな陽を感じられるドレープカーテン」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、遮光機能がなく陽の光を程よく室内に取り込んでくれる「柔らかな陽を感じられるドレープカーテン」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「柔らかな陽を感じられるドレープカーテン」ミッキーモチーフ
© Disney
サイズと価格：【約100×90】4,990円（税込）、【約100×110】4,990円（税込）、【約100×120】5,990円（税込）、【約100×135】5,990円（税込）、【約100×150】6,990円（税込）、【約100×178】7,590円（税込）、【約100×185】7,590円（税込）、【約100×192】7,590円（税込）、【約100×200】7,990円（税込）、【約100×210】8,490円（税込）
アジャスターフック付き
付属品：タッセル2本
セット内容： カーテン2枚組（両開き）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
淡いニュアンスカラーとシンプルなミッキーモチーフデザインがおしゃれなドレープカーテン。
やわらかな日差しを楽しめるドレープ（厚地）カーテンで、カーテンを閉めたままでも陽の光を感じることができます！
また遮光機能はなく、その分陽の光を程よく室内に取り込み、日中も閉めておくことでレースカーテンだけよりも冷暖房効率やUVカット効果が期待できます。
© Disney
カラーは華やかで温かみのある「コーラルベージュ」と、
© Disney
爽やかでお部屋の中をより明るくしてくれる「ミント」、
© Disney
シックで上品な雰囲気の「ライトグレー」の3色展開です。
どのカラーもインテリアに馴染みやすく、リビングはもちろん、寝室に子供部屋、どこにセットしてもおしゃれ☆
© Disney
さらに、10種類のサイズから選べるのもポイント！
大きい窓から小さい窓まで、幅広いサイズの窓に対応しています。
© Disney
カーテンの表面にやや凹凸感のある生地を使用。
天然素材にも似たナチュラルさが魅力です。
日差しは楽しみながら昼夜ともにプライバシーをしっかりと守ってくれます。
朝が苦手なお子さんのお部屋にもオススメです。
ネットに入れればご自宅の洗濯機で丸洗いすることも可能。
いつでも清潔な状態をキープできます。
フックは、カーテンレールを隠せる仕様に。
レールの上までカーテンがあるので、見た目もよりすっきりとした印象です。
朝日が美しく透けるので、早起きが楽しみになりそう！
遮光機能がなく陽の光を程よく室内に取り込んでくれる、ディズニーデザイン「柔らかな陽を感じられるドレープカーテン」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
