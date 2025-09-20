ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを展開するセガプライズ。

今回は2025年9月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「初音ミク×シナモロール」グッズを紹介します！

セガプライズ サンリオ「初音ミク×シナモロール」グッズ

© CFM

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662367

登場時期：2025年9月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

サンリオの人気キャラクター「シナモロール」と、バーチャル・シンガー「初音ミク」のコラボグッズが、2025年9月もセガプライズに登場。

お揃いの衣装やポーズがかわいい、マスコットとぬいぐるみがラインナップされます☆

初音ミク×シナモロール マスコット

登場時期：2025年9月19日より順次

サイズ：全長約8×5×10cm

種類：全3種（初音ミク（着ぐるみシナモン）、初音ミク（みみむすび）、シナモロール（みみむすび））

「シナモロール」の着ぐるみを着た「初音ミク」や、お揃いの衣装を着た姿のマスコットが登場。

着ぐるみ姿の「初音ミク」は、もふもふした姿がキュートです！

「みみむすび」デザインの「シナモロール」と「初音ミク」は、大きなリボンもポイント。

「シナモロール」は耳を、「初音ミク」は耳の代わりに髪の毛を束ねています☆

初音ミク×シナモロール ミニぬいぐるみ Vol.6

登場時期：2025年9月26日より順次

サイズ：全長約8×6×18cm

種類：全4種（初音ミク（みみハート）、シナモロール（みみハート）、初音ミク（もふっと）、シナモロール（もふっと））

「初音ミク×シナモロール」コラボのミニぬいぐるみが再登場します。

大きな耳や長い髪でハートマークを作ったポーズは、インパクト大。

両手で長い髪や耳をもふっとしているポーズもかわいらしいデザインです！

お揃いの衣装やポーズでコラボした、「シナモロール」と「初音ミク」

セガプライズ の「初音ミク×シナモロール」グッズは、2025年9月より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

