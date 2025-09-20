手の平サイズのマスコット！セガプライズ ディズニー『Tim Burton's The Nightmare Before Christmas』グッズ
セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。
今回は205年9月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』 ＆ you マスコットを紹介します☆
セガプライズ ディズニー『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』 ＆ you マスコット
登場時期：2025年9月19日より順次
サイズ：全長約7×5×10cm
種類：全4種（ジャック・スケリントン、サリー、ウギー・ブギー、メイヤー）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
ハロウィンシーズンに先がけて、セガプライズにディズニー映画『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』グッズが登場します！
今回紹介するのは、両手を動かしてポーズを作れる、主人公「ジャック・スケリントン」たちの“＆ you（アンドユー）”マスコット。
マスコットとして連れ歩いたり、キャラクターを集めてお部屋に飾ったり、いろんな楽しみ方ができるプライズです☆
ジャック・スケリントン
ハロウィンタウンのカボチャ大王で、賑やかなクリスマスの魅力に惹かれた「ジャック・スケリントン」
縦じまの入ったスーツや大きなネクタイが印象的です！
サリー
赤い長髪が特徴的な、つぎはぎ人形の「サリー」
顔や腕の縫い目も再現された、大きな目元がキュートなマスコットです☆
ウギー・ブギー
大きく口を開けて笑う「ウギー・ブギー」
縫い目のある手を動かすことができます！
メイヤー
ハロウィン・タウンの町長「メイヤー」
個性の光る表情が魅力的な「メイヤー」がマスコットで表現されています☆
手足が自由に動かせる「ジャック・スケリントン」や「サリー」たちのフォトジェニックなマスコット。
セガプライズのディズニー『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』 ＆ you マスコットは、2025年9月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 手の平サイズのマスコット！セガプライズ ディズニー『Tim Burton's The Nightmare Before Christmas』グッズ appeared first on Dtimes.