セガプライズ ディズニー『Tim Burton's The Nightmare Before Christmas』　＆ you　マスコット

セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は205年9月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』　＆ you　マスコットを紹介します☆

 

セガプライズ ディズニー『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』　＆ you　マスコット

 

 

登場時期：2025年9月19日より順次

サイズ：全長約7×5×10cm

種類：全4種（ジャック・スケリントン、サリー、ウギー・ブギー、メイヤー）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

 

ハロウィンシーズンに先がけて、セガプライズにディズニー映画『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』グッズが登場します！

今回紹介するのは、両手を動かしてポーズを作れる、主人公「ジャック・スケリントン」たちの“＆ you（アンドユー）”マスコット。

マスコットとして連れ歩いたり、キャラクターを集めてお部屋に飾ったり、いろんな楽しみ方ができるプライズです☆

 

ジャック・スケリントン

 

ハロウィンタウンのカボチャ大王で、賑やかなクリスマスの魅力に惹かれた「ジャック・スケリントン」

縦じまの入ったスーツや大きなネクタイが印象的です！

 

サリー

 

赤い長髪が特徴的な、つぎはぎ人形の「サリー」

顔や腕の縫い目も再現された、大きな目元がキュートなマスコットです☆

 

ウギー・ブギー

 

大きく口を開けて笑う「ウギー・ブギー」

縫い目のある手を動かすことができます！

 

メイヤー

 

ハロウィン・タウンの町長「メイヤー」

個性の光る表情が魅力的な「メイヤー」がマスコットで表現されています☆

 

手足が自由に動かせる「ジャック・スケリントン」や「サリー」たちのフォトジェニックなマスコット。

セガプライズのディズニー『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』　＆ you　マスコットは、2025年9月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

