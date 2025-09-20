Aぇ! group佐野晶哉、靴のサイズで意外な悩み スタジオも衝撃「瞬足！」「マジックテープのやつ」
5人組グループ・Aぇ! groupの佐野晶哉（23）が、19日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演した。
【写真】頼もしい！ポーズをキメるAぇ! group・佐野晶哉
身長が180センチあるのに足のサイズが24．5センチしかないことに悩んでいるという佐野。ロケでも実際のサイズよりも大きめの靴が用意されていたことがあり、苦労したという。小学4年生の後輩と同じサイズだと明かし、スタジオのゲストからは「小学生の靴を買えばいいんだ」「瞬足！」「マジックテープのやつ」とアドバイスがあり、スタジオからは笑い声が上がった。
ゲストのタレント・山田邦子は、「プロレスラーとかお相撲さんとかは、（靴に）住めそうなぐらい足が大きいよね」と発言。MCの千鳥・ノブから「シルバニアファミリーじゃないんですから」と、ツッコミが飛んだ。
