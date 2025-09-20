元人気グラビアアイドルでタレントの森咲智美が１８日、インスタグラムを更新。「北海道家族旅行」と記し、親子ショットを投稿した。

夫はプロ野球、西武の平沼翔太。森咲は乾杯する写真も添え、「妊娠中からずっと思っていたこと…出産や育児を身近でたくさん支えてくれた義母にありがとうの気持ちを込めて 夫の試合も重なり、念願のお礼旅行を実現できました」と明かした。

長女を抱き、長男をベビーカーに乗せた写真なども公開。客席から撮影したエスコンフィールドの写真も載せ、「初めてのエスコン 今回はなんと２ｄａｙｓ観戦させてもらいました」と振り返り、「選手と近い距離で練習中にパパが手を振ってくれて息子も大喜びでした」とつづった。

森咲と平沼は２４年１月１日に結婚を発表。同年に第１子、長男を出産した。今年８月には第２子長女が誕生した。平沼は敦賀気比高校時代にエースでセンバツ優勝を果たし、１５年度ドラフト４位で日本ハム入り。西武移籍後５年目の今季は５４試合に出場している。

フォロワーからは「親子すっごく可愛い」「え！２人もいるの？」「子供さん二人もいるとは見えません」「旦那羨ましいなー」「美人で可愛い」「素敵な母の顔ですね」などの声が寄せられている。