日本維新の会は１９日、首都圏機能を代替する「副首都構想」の法制化に向けた会合を国会内で開き、指定の手続きや国からの税源移譲の措置を盛り込んだたたき台を示した。

月内にも法案の骨格をまとめる方針。吉村代表（大阪府知事）は「副首都の方向性に反対の自民党総裁と組むことは絶対ない」と記者団に語った。

たたき台によると、副首都の対象は道府県単位とし、申請に基づいて首相が指定する。要件は、〈１〉（道府県と基礎自治体の）二重行政の解消〈２〉経済活動が活発〈３〉東京圏と同時被災の恐れが少ない――とした。

指定されると、国からの税源移譲や規制緩和、中央省庁機能の一部移転などの措置が適用される。

吉村氏は会合で、副首都構想の意義について、「成長戦略であり、危機管理、安全保障の観点からも非常に重要だ」と訴えた。維新は二重行政の解消などを目指した「大阪都構想」の実現を掲げるだけに、出席者からは「大阪のためだけの副首都構想ではないことを明確にしてほしい」（ベテラン）との意見もあった。

自民総裁選では野党との連携のあり方も焦点となりそうで、吉村氏は自民にも協力を求める構えだ。