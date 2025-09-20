愛が深すぎるチワワ、パパと“喧嘩”すると……？ラブから一転の拗ねモードがかわいい

チワワのニコちゃんはパパが大好き。いつもは寝ても覚めてもベッタリです。

しかし愛情が深いがゆえに、ちょっとでもパパに“無下にされる”と、拗ねてしまうことも……そんなニコちゃんのビフォーアフターがXで話題です。

このほど「喧嘩中はこう」というコメントとともにXに引用投稿されたのは、就寝前のニコちゃんとパパを写した画像。

寝ても覚めてもパパにベッタリなはずのニコちゃんが、パパとは違う布団でタオルケットにくるまっています。表情は心なしか拗ねているよう。身体はパパの方に向けつつも、視線は少しそらし気味です。

画像の引用元では、パパの腕に抱かれて至福の寝顔を浮かべているニコちゃん。こちらを見てからもう一度「喧嘩中はこう」の画像に戻ると、そのギャップが切なくもあり微笑ましくもあり……。

実は今回投稿された画像は、投稿者さんによると「喧嘩というよりニコが一方的にプンプンしている」状況だそう。

この日、いつもより帰宅が遅かったパパ。いつまで経っても帰ってこない愛しのパパに、ニコちゃんはちょっぴり不満だったそう。

当時の様子をおさめたYouTube動画を見てみると、ニコちゃんはパパが帰宅するずっと前からそわそわ。夕方から玄関とリビングとを行ったり来たりして、パパを待ち続けています。

そしてようやくパパが帰ってくると嬉しさが爆発。くるくるその場で周りながらパパに飛びつきますが、一方で「何時だと思ってるの！」と叱るような唸り声も。喜びたいし怒りたい、“嬉しギレ”を繰り出しています。

しかし最終的には甘えたい気持ちが勝ち、嬉しギレを解除しようとしたニコちゃんですが……「パパがお風呂に入ってしまい、拗ねに拍車がかかりました」と投稿者さん。

そのままパパが風呂から上がってもニコちゃんはよそよそしい態度を続け、投稿された画像のように別々で寝ることになったのだとか。「そういうことするならもう知らないっ」という感じなのかもしれません。

しかしニコちゃんの拗ねモードは長続きせず、数分で解除。そのまま自らパパさんの布団へと入っていき、いつものようにくっついて眠ったとのことです。

パパの帰りが遅くてニコちゃんが拗ねるのは珍しいことのようで、投稿者さんは「この日は朝も早く帰りが遅かったので離れている時間が長く、不安だったんだと思います」と話しています。

いつも早いパパが遅かったら、心配になるのは誰だってそうですよね。拗ねるのは愛情の裏返しということを改めて気が付かせてくれた、ニコちゃんでした。

パパを待つニコちゃんの姿は、YouTube動画で詳しく見ることができます。

