ダイアン津田篤宏、単身赴任7年…部屋の悩みに永野が独自の“おしゃれ論”でアドバイス
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏（49）が、19日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演した。
【動画】「でかーーー!!」「これはガチ水道代怖い」自宅庭に“過去イチ”大きなプールを設置するダイアン津田 ※プール完成は12分ごろ
東京での単身赴任が7年になり、住み心地良く部屋をおしゃれにしたいのに、なかなかおしゃれにならず悩んでいるという。スタジオのゲスト達が植物やソファをおすすめする中、ゲストのダンス＆ボーカルグループ・EXILE／FANTASTICの佐藤大樹は、「アロワナ」を飼うことがおすすめだという。さらに部屋のど真ん中に水槽を置くのがおしゃれだという佐藤に、MCの千鳥・大悟から「アロワナの部屋やん」とツッコミが飛び、スタジオからは笑い声が上がった。
ゲストのお笑い芸人・永野は「靴で入ってイスで寝て」「目標書いた方がいいよ」「ゴイゴイスーって」「ゴイゴイハウス」と独自の“おしゃれ論”でアドバイス。津田から「もうええ！」とツッコまれ、スタジオは大いに盛り上がった。
