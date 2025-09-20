¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ü¥¤¥¨¥¬¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Á¥çー¡¢SF¥â¥ó¥¹¥¿ー¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¹¥é¥¤¥à¡Ù½Ð±é·èÄê ¨¡ ¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥àÉ÷¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢
¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡ÙÂ³ÊÔ3Éôºî¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ü¥¤¥¨¥¬¡¢¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥Ê¡¦¥µ¥ï¥¤¡¢¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¥·¥êー¥º¡Ö¥«¥¦¥Üー¥¤¡¦¥Ó¥Ð¥Ã¥×¡×¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Á¥çー¤¬¡¢SF¥â¥ó¥¹¥¿ー¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØSlime¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ËÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÌ¤Íè¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡ØSlime¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢³Ú´ÑÅª¤À¤¬ÉÏ¤·¤¤¼ã¤¤½÷À¥à¥Ê¡£Êó½·ÉÕ¤¤ÎÎ×¾²¼Â¸³¤Ë±þÊç¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢Ææ¤ÎÀ¸Êª¡È¥¹¥é¥¤¥à¡É¤òÃí¼Í¤µ¤ì¡¢À©¸æÉÔÇ½¤ÊÇË²õÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£Êø²õ¤·¤«¤±¤¿¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¤Ç¡¢¥à¥Ê¤Ï¼«Ê¬¤Ë¥¹¥é¥¤¥à¤òÃí¼Í¤·¤¿¸¦µæ°÷¥°¥ì¥ó¤òÙÇÃ×¤·¡¢ÈòÆñÀè¤È²òÆÇË¡¤òµá¤á¤Æ´í¸±¤ÊÆ¨Ë´·à¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬Ç÷¤ë¤Ê¤«¡¢¥à¥Ê¤Ï¿ÍÎàºÇ°¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤µßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£
ËÜºî¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥àÉ÷¤ÎÈþ³Ø¤ò»ý¤Ä¡¢½ªËöÁ°¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¡ÈSF¥â¥ó¥¹¥¿ー±Ç²è¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¥à¥ÊÌò¤Ï¡Ø¥¢¥¤¡¦¥¢¥à¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ù¡Ê2007¡Ë¤Î¥¦¥£¥íー¡¦¥¹¥ß¥¹¡¢¥°¥ì¥óÌò¤Ï¥é¥Ã¥Ñー¤Î¥¥Ã¥É¡¦¥«¥Ç¥£¡ÊËÜÌ¾¡§¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥á¥¹¥«¥Ç¥£¡Ë¤¬±é¤¸¡¢¥¥Ã¥É¡¦¥«¥Ç¥£¤Ï²»³Ú¤âÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¥Ü¥¤¥¨¥¬¡¢¥µ¥ï¥¤¡¢¥Á¥çー¤¬±é¤¸¤ëÌò¤É¤³¤í¤ÏÉÔÌÀ¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¼ç±é¡õ¥Ýー¥ë¡¦¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó´ÆÆÄ¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¥Æ¥ä¥Ê¡¦¥Æ¥¤¥éー¤¬¥Ü¥¤¥¹¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥µ¥ó¥À¥ó¥¹±Ç²èº×¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤Ä¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¡¦´ÆÆÄ¤Î¥¸¥§¥í¥ó¡¦¥Ö¥é¥¯¥¹¥È¥ó¡£µÓËÜ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖSugar and Toys¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¡Ê2019-2020¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¥¥Ã¥É¡¦¥«¥Ç¥£¡¢¥¹¥ß¥¹¡¢¥¢¥Ã¥·¥å¡¢¡Ø¥Õ¥é¥¤¥È¡¦¥ê¥¹¥¯¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¥Ü¥ô¥£¥Ã¥Á¡¢¡ØPearl ¥Ñー¥ë¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¥«¥êー¥Ê¡¦¥Þ¥Ê¥·¥ë¤Û¤«¡£
