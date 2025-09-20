圧倒的人気を誇るオアフ島の陰に隠れながらも、魅力的な投資先として世界中から熱視線を浴びる「ハワイ島」と「マウイ島」。しかし、いまだオアフ島に比べ市場規模は小さく、日本語で入手できる情報も限られています。そこで今回は、株式会社Crossover Internationalの栗原なな氏が、ハワイ島とマウイ島の不動産市場の特徴や魅力を、オアフ島との違いも踏まえながら詳しく解説します。

ハワイ不動産といえば、多くの日本人投資家や別荘購入希望者が真っ先に思い浮かべるのがオアフ島でしょう。

ワイキキやカハラといった高級住宅地、安定した観光需要、交通や生活インフラの充実度などから、オアフ島は長年にわたり圧倒的な人気を誇ってきました。日本からの直行便が多く、アクセスの良さも投資対象として選ばれる大きな理由のひとつです。

しかし、実際にはオアフ島以外の島にも根強いファンや投資家がおり、不動産を所有したり新たに購入を検討する日本人は少なくありません。なかでも注目されるのが、雄大な自然とリゾート感あふれる生活環境を備えたハワイ島と、世界的に高級リゾート地として知られるマウイ島です。

これらの島々は、オアフ島のように都市的な利便性こそ劣るものの、広大な土地、ゆとりあるライフスタイル、そしてユニークな投資メリットを提供しています。

「ビッグアイランド」の愛称で親しまれるハワイ島は、ハワイ諸島の中で最も広大な面積を誇ります。島全体が豊かな自然に恵まれ、火山や星空観測、緑豊かな景観などが魅力です。

近年では、ラグジュアリーリゾート地としても注目されており、特に島西部のコナやワイコロアエリアには高級リゾートが集まっています。ゴルフ場や高級ホテルに隣接する形で別荘地やコンドミニアムが広がり、落ち着いたリゾートライフを求める人々に人気です。

ハワイ島は、年間約300日とされる安定した晴天率も魅力のひとつです。また、全米トップに選ばれた「ハプナ・ビーチ州立公園」や、世界的に有名な「マウナケア」「キラウエア」といった大自然も体験でき、観光やリゾート滞在だけでなく、自然を満喫するライフスタイルを楽しめる島となっています。

そんなハワイ島で特に人気のある物件には、以下のようなリゾートがあります。

マウナケア・リゾート

コハラコーストに位置する歴史ある総合リゾートで、1965年にローレンス・S・ロックフェラー氏によって開発されました。敷地内にはコンドミニアム、タウンハウス、邸宅など多様なレジデンスが揃い、日本人投資家や別荘オーナーにも人気の高いリゾートです。

マウナラニ・リゾート

「ハワイ島1」とも称されるマウナラニ・ゴルフコースに隣接するリゾート施設で、8棟のコンドミニアムが立ち並び、不動産取引も活発に行われています。

価格面を見てみると、ハワイ島のコンドミニアムの2025年7月の成約価格中央値は約$582,000となっており、同じ時期のオアフ島の中央値$490,000と比べても高い水準にあります。日本円に換算すると、オアフ島と比べておよそ1,000万円以上の差があり、広大な自然に囲まれたハワイ島の物件に対する需要の高さや人気ぶりがうかがえます。

特に、リゾート感あふれる立地や海やゴルフコースに近い利便性、静かで落ち着いた環境は、投資家や別荘購入者にとって大きな魅力となっており、その価値を反映した価格設定がされているといえるでしょう。

さらに、アメリカ本土の主要都市からハワイ島への直行便が多数運航されていることから、アメリカ本土の投資家や別荘オーナーにとっても人気の目的地となっています。そのため、広大な自然やリゾート環境だけでなく、利便性や投資価値も兼ね備えたハワイ島の不動産は、今後も高い注目を集め続けることが予想されます。

一方で、ハワイ島は火山活動が活発な地域としても知られています。アメリカ地質調査所（USGS）のデータによれば、下の地図上で赤から黄色に分類されているエリアは火山活動の影響を受けやすく、危険度が高いとされています。

ハワイ島の溶岩危険区域 アメリカ地質調査所 USGS Hawaiian Volcano Observatory (HVO)よりhttps://www.usgs.gov/

島の反対側に位置する先ほどご紹介したマウナケアやコハラコースト周辺は、島内でも最も火山リスクが低い地域に位置づけられています。こうした火山リスクの低さが、この一帯でリゾート開発が活発に行われている背景につながっています。

とはいえ、ハワイ島全体は人間の力では制御できない雄大な自然に囲まれているため、自然災害のリスクが完全にゼロではないことは常に念頭に置いておく必要があります。

マウイ島：希少性とブランド力で高値を維持

マウイ島はハワイ諸島の中でも2番目に大きな島で、「バレー・アイランド（Valley Isle）」とも呼ばれています。その名の通り、美しい谷や渓谷が点在し、雄大な自然景観が楽しめる島です。

2023年8月、島西部ラハイナを中心に大規模な山火事が発生し、多くの住民や観光客に深刻な影響を与えました。この出来事は日本でも大きく報道されましたが、2025年現在では復興が着実に進んでおり、周辺の観光地やリゾートホテルの多くは安全に利用できる状況となっています。

地元コミュニティや行政も協力しながら再建に取り組んでおり、最も大きな被害を受けた海沿いの大通りや商業施設についても、来年夏の完成を目指して復旧工事が進められています。



さらに島の北西側にはカアナパリやカパルアといった高級リゾート地が広がり、ラグジュアリーホテルやゴルフコース、ショッピング施設などが充実しています。東側のハナへ向かう道は「ハナ・ハイウェイ」と呼ばれる絶景ルートが有名で、滝や熱帯雨林、野生動物など自然を満喫できる観光名所が点在しています。

マウイ島の人気物件 ：ザ・リッツ・カールトン・カパルア

オアフ島のザ・リッツ・カールトン・ワイキキレジデンスは日本人にも知名度が高いですが、実はマウイ島にもザ・リッツ・カールトンは存在し、ワイキキと同様に「ホテルレジデンス」として部屋を所有し、滞在しない期間はホテル側に管理を委託して貸し出し収入を得られる仕組みとなっているので、普段、ハワイを拠点に生活されない外国人投資家の方に特に人気があります。

気になるマウイ島の価格面は、2025年7月のコンドミニアム成約価格中央値が$685,000と、オアフ島やハワイ島を上回る水準です。

マウイ島のコンドミニアム価格がハワイ島やオアフ島よりも高いのは、いくつかの要因が重なっています。まず、マウイ島は「世界で最も人気のある島」として何度も選ばれており、観光地としてのブランド力が非常に高いことから、バケーションレンタル需要や投資需要が旺盛です。加えて、環境保護の観点から新規開発に厳しい制限があるため供給量が限られ、希少性が価格を押し上げています。

2023年の山火事の影響により、不動産市場はどう変わるのかと心配の声もありましたが、火災発生後から現在まで価格自体が直接的に下落することはなく、堅調な上昇傾向を維持しています。

さらに、ワイレアやカアナパリといった高級リゾートエリアには海に面したラグジュアリーな物件が多く、眺望や立地条件の良さがプレミアム価格につながっています。また、アメリカ本土の富裕層がセカンドハウスとして購入するケースも多く、価格が下がりにくい傾向にあります。

こうした背景から、マウイ島のコンドミニアムは他の島と比べても高値で取引されているのです。

オアフ島・ハワイ島・マウイ島の投資先としてのメリット・デメリットをまとめたのが下記の表です。

【図表】オアフ島・ハワイ島・マウイ島の投資先としてのメリット・デメリット

まとめ：あなたのライフスタイルに最適な島を選ぶ

ハワイ不動産と一口に言っても、島ごとに特徴や投資メリットは大きく異なります。利便性と市場規模で群を抜くオアフ島、雄大な自然と広大な土地に魅力があるハワイ島、そしてブランド力と希少性で価値を維持するマウイ島。それぞれに強みと課題があり、どの島が最適かは投資目的やライフスタイルの志向によって変わってきます。

安定した収益性や流動性を重視するならオアフ島、自然環境や将来の成長余地を求めるならハワイ島、ラグジュアリーな環境や資産価値の保全を重視するならマウイ島が候補になるでしょう。重要なのは、単に物件価格だけでなく、利便性・利用目的・将来性といった多角的な視点から検討することです。

人気のあるオアフ島だけでなく、他の島も選択肢に入れることで、投資としても、またライフスタイルを豊かにする選択肢としても、より納得感のある判断ができるはずです。

※参考：成約価格中央値データ: https://www.locationshawaii.com/ より

栗原 なな

株式会社Crossover International