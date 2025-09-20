＜なんで離婚しないの？パンチ＞毎日旦那の愚痴オンパレード！恥ずかしくないのかな？【第1話まんが】
私はカナエ（26）。つい最近旦那のタカシ（26）と結婚したばかりです。仕事は結婚前からずっと続けていて、子どもが生まれるまで働くつもりです。来月、タカシと新婚旅行もかねて2人で旅行しようと計画をしています。今はそれがとても楽しみで仕方ありません。そんな私の楽しみに水を差してくるのが、職場で隣の席の山田さん。ずーっと旦那さんの悪口を言っててうるさいんです。ちょこっと旦那さんの相談をされるくらいならいいのですが……。
「ほっんとうにうちの旦那腹が立つのよ」山田さんは、いっつもいっつも旦那さんの悪口を言っています。むしろ、雑談中は旦那さんの悪口しか言わないかもしれないくらい、悪口を言っています。まわりは山田さんの愚痴に適当に相槌を打っている状態です。
「ってか、なんでそんな人と結婚したの？」そんな人を自分が選んで、自分の見る目のなさもベラベラ言いふらしちゃっているって気が付かないのかなと私はいつも思っていました。悪口って……ずっと聞いていると疲れてくるんですよね。いつしか、山田さんの旦那さんの愚痴に、愛想笑いできないほどストレスを感じるようになっていました。
いつもは「そうなんですね」、「ひどいですね」と山田さんの旦那さんの愚痴に共感しています。
話半分で聞いているところもありますが、山田さんの口から聞く山田さんの旦那さんはとってもひどい人だからです。
でも今回は私が楽しみにしていた新婚旅行にケチをつけられたように感じて、ついイラっとして言い返してしまいました。
そんなに旦那さんのことが嫌いなら、早く離婚してしまえばいいのに、どうしてまだ離婚しないのか謎です。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
