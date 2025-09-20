◆陸上 世界選手権（20日、東京・国立競技場）

女子20キロ競歩が行われ、19年ドーハ大会で7位、22年オレゴン大会で6位で日本記録保持者の藤井菜々子（エディオン）＝福岡県那珂川市出身＝は1時間26分18秒の日本新記録で3位。競歩の日本勢女子では初のメダルを獲得する快挙を成し遂げた。

藤井は序盤から先頭集団の前方に位置取り順調に歩を進め、5キロは7位で通過した。岡田は首位から18秒差の17位、柳井は56秒差の33位につけた。

藤井は10キロ地点も5位と堅調にレースを展開したが、その後ペースが上がる中で後方に下がるが7人に絞られた上位集団の中で粘った。14キロ前後では5人となるが踏ん張り、さらに4人に絞られた中でメダル争いを繰り広げた。

かねて指導を仰いできたエディオン女子陸上部元監督の川越学氏が、8月に急逝。喪章をつけて挑んだ大舞台のレースで、恩師に捧げる熱歩を披露した。

◆陸上世界選手権・競歩日本勢女子の歴代入賞以上

▼2009年ベルリン（ドイツ）

（6）渕瀬真寿美 20キロ

▼2019年ドーハ（カタール）

（6）岡田久美子 20キロ

（7）藤井菜々子 20キロ

▼2022年オレゴン（米国）

（6）藤井菜々子 20キロ

▼2023年ブダペスト（ハンガリー）

（7）園田世玲奈 35キロ

▼2025年東京（日本）

銅 藤井菜々子 20キロ