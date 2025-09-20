福岡県筑後地区の酒蔵が一堂に集まる「筑後SAKEフェスタ2025」が10月11、12日、久留米市六ツ門町の久留米シティプラザ六角堂広場で開かれる。22の蔵元が参加予定で、日本酒を中心に焼酎、ワインなど約100種の地酒を堪能できる。

全国有数の酒どころをPRするため、蔵元や市でつくる実行委員会が2011年から毎年秋に開催。大吟醸酒や純米酒のほか梅酒、ごま焼酎、巨峰やキウイを使った珍しいワインもある。江崎俊介実行委員長は「各蔵自慢の酒を、焼き鳥などの地元グルメと共に楽しんで」と参加を呼びかける。

15枚つづりのチケット（専用カップ、和らぎ水付き）は前売りが2500円、当日が3千円。酒の銘柄によって1杯ごとに1枚〜4枚と引き換える。気に入った酒は別途、ボトルで購入できる。「御酒印帳」によるスタンプラリーもあり、22蔵全て集めれば、前かけなどの蔵元グッズも抽選でもらえる。

11日は午前11時〜午後5時、12日は午前10時〜午後4時。前売りチケットは市内に3店舗ある「地場産くるめ」かチケットぴあ、蔵元で購入できる。実行委事務局＝0942（44）3700。

（下崎千加）