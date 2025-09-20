「右太もも」に不安を抱えながら快進撃 勝みなみは自身も驚きの8アンダーで首位発進
＜ウォルマートNWアーカンソー選手権 初日◇19日◇ピナクルCC（アーカンソー州）◇6438ヤード・パー71＞伸ばしあいの大会を最前線で引っ張った。勝みなみが8バーディ・ボギーなしの「63」をマークし、8アンダーで首位発進を切った。
〈写真〉曲がらなくなる！ 勝みなみも実践の“オタ芸シャドー”とは
今週月曜日には右太もも裏に違和感があったと話す。木曜日のプロアマは大事を取って休養した。体調に不安を抱えながらのスタートとなったが、ふたを開けてみればフェアウェイキープ率92.3％（12/13）、パーオン率88.8％（16/18）と高水準を記録した。「すごくうれしいです。やっと自分らしいゴルフができるようになった」と笑顔を見せ、気になる体調についても「今は、大丈夫」と語った。2番からバーディラッシュが始まった。「7〜8メートルぐらいのバーディパットが入ってくれた。そこでパットもすごくよくなった感じです」。パッティングが冴えわたり、「ちゃんといいところに打ててるところがほとんど」とショットも好調だった。さらに、今季から米ツアーを主戦場にする“後輩”竹田麗央と同組だったこともプラスに働いた。「すごく楽しい。麗央ちゃんは淡々とゴルフするタイプ。バーディをいっぱい取っていたので、いい組だったなと思います」。竹田も5バーディ・1ボギーで4アンダーをマーク。日本勢同士でバーディを重ねる相乗効果もあった。「気づいたら8アンダーだったのでびっくりしてます」と本人も驚く滑り出しに。というのも、ラウンド中はスコアをあまり意識せず、ひたすらフェアウェイキープを考えていたという。スタートからフェアウェイを捉え続けていたが、最終18番で唯一、外してしまった。「今まで18ホールすべてフェアウェイキープしたことがない。日本でもない」。だからこそ最後にフェアウェイを外したことに「ショックすぎて」と心残りを口にした。それでも伸ばしあいの3日間大会というなか、最高の位置につけた。「1日少ないので、最初にうまくいっとかないと。いいスタートが切れた」と納得の一日。ツアー初優勝に向けても、このスタートダッシュは大きな意味を持つことになりそうだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米女子ツアー リーダーボード
勝みなみ 今季成績＆プロフィール
米ツアーのアジアシリーズメンバーが確定 「TOTOジャパン」に山下美夢有、竹田麗央ら出場へ 渋野日向子らは“圏外”
ルーキー吉田鈴が今季2度目のスロープレー裁定で罰金10万円 適用は櫻井心那に続き今季2人目
オシャレ番長な女子プロは？ 1位〜10位まとめ〔ランキング〕
〈写真〉曲がらなくなる！ 勝みなみも実践の“オタ芸シャドー”とは
今週月曜日には右太もも裏に違和感があったと話す。木曜日のプロアマは大事を取って休養した。体調に不安を抱えながらのスタートとなったが、ふたを開けてみればフェアウェイキープ率92.3％（12/13）、パーオン率88.8％（16/18）と高水準を記録した。「すごくうれしいです。やっと自分らしいゴルフができるようになった」と笑顔を見せ、気になる体調についても「今は、大丈夫」と語った。2番からバーディラッシュが始まった。「7〜8メートルぐらいのバーディパットが入ってくれた。そこでパットもすごくよくなった感じです」。パッティングが冴えわたり、「ちゃんといいところに打ててるところがほとんど」とショットも好調だった。さらに、今季から米ツアーを主戦場にする“後輩”竹田麗央と同組だったこともプラスに働いた。「すごく楽しい。麗央ちゃんは淡々とゴルフするタイプ。バーディをいっぱい取っていたので、いい組だったなと思います」。竹田も5バーディ・1ボギーで4アンダーをマーク。日本勢同士でバーディを重ねる相乗効果もあった。「気づいたら8アンダーだったのでびっくりしてます」と本人も驚く滑り出しに。というのも、ラウンド中はスコアをあまり意識せず、ひたすらフェアウェイキープを考えていたという。スタートからフェアウェイを捉え続けていたが、最終18番で唯一、外してしまった。「今まで18ホールすべてフェアウェイキープしたことがない。日本でもない」。だからこそ最後にフェアウェイを外したことに「ショックすぎて」と心残りを口にした。それでも伸ばしあいの3日間大会というなか、最高の位置につけた。「1日少ないので、最初にうまくいっとかないと。いいスタートが切れた」と納得の一日。ツアー初優勝に向けても、このスタートダッシュは大きな意味を持つことになりそうだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米女子ツアー リーダーボード
勝みなみ 今季成績＆プロフィール
米ツアーのアジアシリーズメンバーが確定 「TOTOジャパン」に山下美夢有、竹田麗央ら出場へ 渋野日向子らは“圏外”
ルーキー吉田鈴が今季2度目のスロープレー裁定で罰金10万円 適用は櫻井心那に続き今季2人目
オシャレ番長な女子プロは？ 1位〜10位まとめ〔ランキング〕