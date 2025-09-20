20日午前6時ごろ、新潟県村上市でクマが住宅の風除室のガラスを割って侵入しました。ケガ人はいませんでしたが、現場は住宅地で近くには保育園もあり、警察がパトロールをして注意を呼びかけています。



午前6時ごろ、村上市下新保の住宅で風除室のガラスを割って侵入したクマを、住人の男性が見つけて警察に通報しました。クマは住宅の中には入入れず、風除室にあった植木などを倒したあと、ふんをしていなくなったということです。その後、30分ほどの間に、近くでクマの目撃が2件あり、同じクマとみられています。



約40m離れた場所に保育園があり、警察が周辺をパトロールして警戒を強めています。