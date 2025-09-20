『BreakingDown』オーディションに、「俺は日本のマクレガー」と名乗るファイターが登場。試合後の大物パフォーマンスに朝倉未来が「雰囲気だけはUFCなんだよ」と笑いながらツッコミを入れていた。

【映像】朝倉未来を爆笑させた暴君ブラジル人

19日、朝倉未来のYouTubeチャンネルで、1分1ラウンドの格闘技大会『BreakingDown17』（27日、東京・アリーナ立川立飛で開催）最終オーディションの様子が公開。

今回、「STRAIGHT RING」という新たな選手発掘の場を用意。直線上に作られたリングで、前にどんどん攻めていく姿勢を見せたファイターに、スパーリングする機会を与えるというもの。左右に逃げ場がない空間だけに、1、2試合とアグレッシブに殴り合う試合展開が続き、朝倉も「面白いな」と評価。

そして3試合目、“憤怒の暴れ馬”レドゥと、“煽り暴君ブラジル人”ルアンが対戦。ルアンが「俺は日本のマクレガーだ、かかってこい！」と挑発し、「あっそ」と返すレドゥ。続けて「俺の血にはSATORUが…」とルアンが言いかけたところで、「おい喋るな！やろうか！」とカタコトで激怒するレドゥ。その様子に会場、朝倉も声を出して爆笑する。

ゴングが鳴ると、レドゥが殴り合いをしようとしているのに対し、ルアンはなぜか禁止されているタックルを敢行。レフェリーによって引き離されるも再度タックルをされたレドゥはお返しにとばかり禁止行為の肘打ち。もはやなんでもありとなった試合に、朝倉は「肘入れてる。あいつ面白いぞ」と笑顔を浮かべる。

結局、判定でレドゥが試合に勝利はしたが、負けたルアンはリングの柱に立ち手を広げ「それしかできねえのか！つまんねえな！ナハハハハ」と相手を挑発。終始笑って見ていた朝倉は「あいつ、雰囲気だけはUFCファイターなんだよ」と、試合をした二人のひな壇昇格を視野に入れていた。