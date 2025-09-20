【ワシントン＝淵上隆悠、ロサンゼルス＝後藤香代】米保守活動家チャーリー・カーク氏の射殺事件に絡み、米ＡＢＣテレビがトランプ大統領らを皮肉った人気コメディアン、ジミー・キンメル氏（５７）のトーク番組を無期限放送休止にしたことが波紋を広げている。

トランプ政権の圧力が影響したとの見方から、「言論の自由」をうたう憲法に違反していると指摘されている。

「権力乱用」

キンメル氏は１５日放送の番組「ジミー・キンメル・ライブ」で、トランプ氏の支持者らが事件から「政治的利益」を得ようとしていると語り、トランプ氏が真剣にカーク氏を追悼していないとして「まるで４歳の子どもが金魚の死を悼んでいるようだ」とやゆした。トランプ氏に近い米連邦通信委員会（ＦＣＣ）委員長は発言を問題視し、放送免許取り消しの可能性に言及。ＡＢＣは番組の放送休止を発表した。

民主党のオバマ元大統領は１８日、Ｘ（旧ツイッター）で、政権が好まないコメンテーターや記者の口封じ、追放にむけて報道機関へ圧力をかけていると指摘し、「危険だ」と警鐘を鳴らした。同党のハリス前副大統領も１８日、Ｘで「権力の乱用だ。言論の自由への攻撃に沈黙してはいけない」と呼びかけた。

ハリウッド

反発はハリウッドにも広がっている。全米映画俳優組合は声明で、「放送休止決定は自由を脅かす抑圧と報復の一形態だ」と訴えた。テレビプロデューサーらが加入する全米製作者組合も声明で「言論の自由は業界の生命線だ」と強調した。

米国では１７９１年、合衆国憲法に修正第１条が追加され、国家による言論や報道の自由への制限が禁じられた。自由な言論こそ民主主義を支えるとの認識は根強く、最高裁も違法行為を扇動する可能性があるなどの例外を除き、「ヘイトスピーチ（憎悪表現）」を含む表現も言論の自由の範囲内との判例を示してきた。

こうした価値観は保守派こそ重視しており、カーク氏自身が昨年５月、Ｘに「米国ではヘイトスピーチは法的に存在しない。醜く下品で邪悪な言葉でも憲法で保護されている」と記していた。トランプ氏も就任した１月、「言論に対する政府の検閲は、自由な社会で許容できない」とする大統領令に署名した。

抑圧否定

トランプ氏は１８日の記者会見で、キンメル氏の番組休止について「視聴率が悪かったからだ。彼には才能がない」と述べ、言論の自由を抑圧しているとの指摘を否定したが、記者団に対し「テレビネットワークの９７％が私に否定的な報道をしている。放送免許をもっととりあげるべきだ」と訴えた。

米紙ニューヨーク・タイムズは１８日、こうしたトランプ氏の姿勢について「言論の自由を保障すると約束していたが、批判的な声を抑えつけている」と評した。