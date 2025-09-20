プロ野球・広島東洋カープの元監督・緒方孝市さんの妻でタレントの緒方かな子さん（52）が2025年9月15日、自身のインスタグラムを更新。声優として活動している長女・佑奈さん（28）とのツーショットを披露した。

「大盛り上がりでした」

緒方さんは、「新曲発表朗読公演DIALOGUE+THE MOVIE そして 新曲発表生バンドワンマンSPENTA+LOGUE Preludesに行ってきました！」と報告し、佑奈さんが所属する声優ユニット「DIALOGUE+」の公演を訪れたことを明かしていた。

つづけて、「朗読公演では流石みなさん声優さん」とつづり、「涙あり笑いありで、さらにその中で自然なながれで新曲を発表していてとても楽しかったです」と感想を述べていた。

「生バンドライブでは観客席に降りてきてくれるサプライズもあり大盛り上がりでした」「いつも楽しませてくれるダイアローグに、そして盛り上げてくれるファンのみなさんに感謝です」と感激した様子を語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、かな子さんは白いトップスと黒いスカートを着用。佑奈さんは、青と白のミニ丈のワンピースを着用。2人とも笑顔で写った親子ショットを披露していた。

この投稿には、「親子揃って可愛い過ぎです」「素敵なツーショットですね」「姉妹のようですね」「いつまでもお美しい」「美人過ぎます」「超可愛いです」といったコメントが寄せられていた。