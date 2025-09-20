千鳥ノブ、友人の佐藤健は「あいつマジで24時間“佐藤健”でいるんすよ。大ぐせでしょ」

お笑いコンビ・千鳥のノブ（45歳）が、9月19日に公開された、佐藤健の公式YouTubeチャンネルの動画に出演。友人でもある佐藤について「あいつ、マジで24時間“佐藤健”でいるんすよ。大ぐせでしょ」と語った。



その後、佐藤の家でピアノを目にすると、ノブは「ちょっと待って。こいつTENBLANKしてるやん！ こいつ、TENBLANKしてるやん！ 藤谷ハウスで！」と、Netflix配信ドラマ「グラスハート」で佐藤が演じた藤谷直季の家のようであると驚いた。