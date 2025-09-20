福留光帆、アイドル時代は「たぶんメンヘラとか言われてたんやろうな」

タレントの福留光帆（21歳）が、9月19日に自身のYouTubeチャンネルを更新。アイドル時代にはフリフリの服を着たらいいと思っていたと話し、「たぶんメンヘラとか言われてたんやろうな」と語った。



福留がブックオフに私物を売る企画の中で、AKB48時代に着ていたという私服も売ることにしたと話す。福留は「こう見えてアイドルだったんですけど、私のアイドル時代はもうとにかく、フリフリの服を着たらいいと思ってたわけですよ」と話し、ファンの前に出る時だけでなく、友人と遊びに行く時にもリボンのついたフリフリの服を着ていたそうで、「聞いたことはないけど、たぶんメンヘラとか言われてたんやろうな」と自虐。



スタッフの「着て欲しい」というお願いに、福留は「着て欲しいん？ え、着て欲しいん？ 今回だけやで」と言ってフリフリの服を着用。スタッフから「5歳くらい若返りますね」という言葉に、「もうスースーする。ゴイゴイスー。あかん。やっぱ恥ずかしいと、人ってふざけたくなるみたい。これは早急に売りに出しましょう」と照れた。