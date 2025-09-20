B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム、バンビシャス奈良の公式Xが20日更新され、チームのマスコットキャラクター・シカッチェを巡る投稿について謝罪した。

クラブは「SNSアカウントでの投稿に関するお詫び」とし「この度、弊クラブのSNSアカウントでの投稿における、チームキャラクターのシカッチェに対する行為により、バンビシャス奈良ブースターの皆さまをはじめとする、多くの皆さまにご不快な思いをおかけしたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。

「シカッチェは、バンビシャス奈良ブースターの皆さまに限らず、多くの皆さまと弊クラブをつないでくれる、弊クラブを代表する大切なチームキャラクターです。この思いに間違いはございません」と説明した。

「弊クラブは、そうした思いを持ちながらも、この投稿をしてしまった問題を深く受けとめ、再発防止に努めてまいります。具体的には、社内でのSNSガイドラインの再整備と、情報の伝え方の考え方を社内で共有することを行う所存です」と今後の対応も発表。

「バンビシャス奈良ブースターの皆さまをはじめ、多くの皆さまに今回のSNSアカウントでの投稿により、ご不快な思いをおかけしたこと、誠に申しわけございません」と改めてお詫びし「今後はより一層の注意を払い、適切にSNSを運用できるように努めてまいります」と呼びかけた。

前日の19日、公式Xでシカッチェのぬいぐるみが投げられる動画が投稿された。同キャラクターはかわいらしい見た目からファンも多く、ネット上では「大事にしてほしいです」「シカッチェ投げてる、なんでなん」「悲しくなりました」などと、さまざまな意見が寄せられていた。