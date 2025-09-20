◇米女子ゴルフツアー アーカンソー選手権 第1日（2025年9月19日 アーカンソー ピナクルCC＝6438ヤード、パー71）

第1ラウンドが行われ、勝みなみ（27＝明治安田）が8バーディー、ボギーなしの63をマークし、サラ・シュメルゼル（33＝米国）と並び首位で発進した。

ホールアウト後、WOWOWのインタビューに応じた勝は「序盤から連続バーディーが来て、凄く流れのいい1日だった」と満足そうに振り返った。

竹田麗央、ノードクイストと同組でスタート。1番で1メートルにつけると、2番では8メートルのパットを沈めて連続バーディーで快調に滑り出した。

5番、6番でも連続バーディー。10番はショットを1メートルへ。11番では長いパットをねじ込んだ。

15番でも伸ばし、最終18番パー5も花道からのアプローチを1メートルに寄せて8個目のバーディーで締めくくった。

好スコアを支えたのは安定感抜群のドライバーだ。ティーショットは13ホール中12ホールでフェアウエーを捉えた。

最終18番だけラフに入れて「ゴルフを始めて1回も100％フェアウエーキープというのがない。それを目指していたけど、18番で左に行ってしまったので、そこは悔いが残る」と残念がったが、フェアウエーから打てるためアイアンショットもぶれなかった。

パーオンを逃したのは2ホールだけ。グリーン上も合計26パットと完ぺきに近いゴルフができた。

週明け15日にストレッチを行った際、右太腿に違和感を発症。悪化する不安が拭えなかったため18日のプロアマ戦は回避した。この日もティーを差したり、ボールを拾い上げたりする際、患部に負担を掛けないように注意しながらのラウンドだったが、プレーに支障はなかった。

今大会は3日間の短期決戦。スタートダッシュのアドバンテージはいつも以上に大きい。「いい位置で終われたし、明日からもいい形でラウンドできるようにしたい」。ツアー初優勝への距離を一歩ずつ縮めていく。