【ゼノンコミックス 新刊】 9月20日 発売

コアミックスは、ゼノンコミックスの新刊を本日9月20日に発売する。

ラインナップは、初回限定でイラストカードが封入される「CAT'S EYE 新装版」や「ワンパンマン」の原作・ONE氏に推薦されている「ギルデッド・セブン」第2巻など。また、ゼノンコミックスの新刊10点13作に加え、電子書籍タイトルが2作品発売される。

「チャイルドリリーバー 宇左木こども病院の時田さん」第1巻

取材原案：遊木哉吉氏／医療監修：天野香菜絵氏／作：北岡寛己氏

価格： 770円

【あらすじ】

TVドラマで話題「19番目のカルテ」徳重先生推薦！

子どもの“ホンネ”を掬いとるスペシャリストの物語！

“子どもを笑顔にしたい”という想いから小児科医を志した専攻医・鮫島琥珀。しかし、こども病院はどこもかしこも治療を恐れる子ども達の泣き顔だらけ。当たり前だけど、病院では今の笑顔ではなく、未来の笑顔が最優先されてしまう。そんな現場で未だ子ども達の“今の笑顔”を諦められない鮫島は、ある日、子どもの心のケアを専門とするチャイルド・ライフ・スペシャリスト(CLS)の時田しおに出会う。

「CAT'S EYE 新装版」第1巻～第4巻

作：北条司氏

価格：1,320円

【あらすじ】

ディズニープラス「スター」で9月26日から新作アニメ配信！

各巻に初回限定イラストカード封入! 第1巻は北条司描きおろし!

美術品を専門に狙う女怪盗・キャッツアイ。刑事・内海俊夫は、キャッツアイの正体を追うが、いつも逃げられてばかり。しかし、俊夫の恋人で、喫茶店キャッツ・アイを営む・来生瞳と、泪・愛の三姉妹こそが、キャッツアイの正体だった──！

「堕天使のカルテ」第1巻

漫画：奏音雨夜氏／ネーム構成：オオイシヒロト氏／原作：月桜しおり氏（peep）

価格：770円

【あらすじ】

「小悪魔JKサイコ」月桜しおり原作のサスペンス！

法をくぐり抜けた極悪人たちが入院してくるとある都内総合病院。そこで勤務する看護師の三日月麗子は、美人で頭脳明晰な看護師で周囲からも慕われていた。しかし、彼女にはその天使のような顔とは裏のもう一つの顔があった……。戦慄の私刑サスペンス開幕！

「19番目のカルテ徳重晃の問診」第12巻

医療原案：富士屋カツヒト氏／作：川下剛史氏

価格：792円

【あらすじ】

患者の“全て”を診る「総合診療医」の物語、最新巻!

健康診断で再検査と言われてしまい不安が募る女性。将来への不安からダブルワークをする女性に忍び寄る異変。患者よりもカルテを見ることに必死になる循環器内科医師。「総合診療医」だからこそ救うことのできる患者と医師の記録、第12巻！

「いきなり婚 目が覚めたらイケメン上司の妻だった!?」第5巻

漫画：登深ヲ氏／原作：櫻井音衣氏（エブリスタ）

価格：792円

【あらすじ】

TVドラマ化の話題作！ 甘々な新婚生活スタート！

甘々で始まった真央と安藤部長の新婚生活。そんな生活に浸っていると、真央は元彼・航太から嫌がらせを受ける。困っている真央を後輩・八木さんや安藤部長ら、真央の真摯な姿を見てきた人たちが助けていく。そして、意外な人も味方になってくれて──。

「おやすみストレイシープ」第2巻

作：七瀬八氏

価格：770円

【あらすじ】

眠れない夜、“睡眠売買”が人々に明日を灯す。

“眠り売り”として活動し始めた無職の諸星真夜。彼の前に、不眠に苦しむ人が次々と現れる。ブラック企業時代に唯一頼りにしていた先輩や睡眠を買い占めて自宅にまで押しかけてきた少女。誰にも言えない人生のどん底を過ごす彼らに、真夜は明日を灯してゆく。

「モブ子の恋」第23巻

作：田村茜氏

価格：770円

【あらすじ】

約束の3月、ついにプロポーズの瞬間が訪れる！

サプライズの準備も大詰め。指輪を決めきれず悩む入江君に、金子さんが意外なアドバイスをくれる。一方、「仲のいい同期」に戻っていた塩谷君と青池さんの関係にも思わぬ変化が生まれて……。転換期を迎えた脇役たちの恋。入江君から田中さんへのプロポーズの行方は！？

「ギルデッド・セブン」第2巻

作：カラスマタスク氏

価格：792円

【あらすじ】

「ワンパンマン」「モブサイコ100」ONE先生推薦！

麻薬王ブッチを打倒すべく、要塞列車に乗り込んだケイゴとリンカーン。だがブッチの暴威は想像を遥かに超えていた。絶対絶命のケイゴたち。そこに現れた未来からの来訪者によってブッチとの最終決戦はさらなる混沌と狂気が交錯する激闘へ！

「マザーパラサイト」第15巻

作：佐藤洋寿氏

価格：803円

【あらすじ】

涼太とリカ、”究極の親子愛”にヒビが生じる！

涼太の言葉を鵜呑みにし、仲村に対して敵意を抱いた涼音。過激化する母性は他人の子供に対して制裁をためらわない。一方、揺れる涼太の心にも変化が……。ハイスピード・サイコホラーは新たな局面へ！

「大江戸お絵描きおじさんウタクニ」第2巻

作：目黒川うな氏

価格：770円

【あらすじ】

江戸の売れっ子浮世絵師がスマホで現実逃避！

売れっ子浮世絵師・歌川国芳は、なんと令和のスマホ中毒になっていた！締め切りにうるさい版元・カガキチを待たせに待たせて、スマホ搭載の有能AIの影響を受けたり、SNSで自分のアンチとレスバしたり！江戸のネコ好きおじさんショー

トコメディー最終第２巻！

「ハッピーファミリー 復讐のレンタルお母さん」第7巻

作：船木涼介氏

価格：737円

【あらすじ】

表はイケメン塾講師、裏では教育虐待や受験生ママの金銭と身体を食い物にしている中川照に復讐を執行したアイダ。その真なる目的は、お母さんの死の真相を探るためだった。お母さんの事件を揉み消したと思われる中川にアイダが詰め寄ると、信じられない言葉が返ってきて……。続いてアイダは、とあるサッカークラブの父母会の闇に踏み込んでいく──。

「悪いのは社会だ」第2巻

原作：宮崎摩耶氏／作画：夢弥氏

価格：737円

【あらすじ】

母親に捨てられたパパ活女子・マキは、合コンで出会った生活保護不正受給者のとものりを頼る。一方で、マキを優しく励ますとものりは、自身の借金の返済に苦戦しながらも、気になる女性・清さんに会うため、とんでもないことをマキに提案する。ネグレクト、生活保護など様々な社会問題が登場人物を通じて浮き彫りになっていく！