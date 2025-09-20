

懐かしさを感じる小さなキドニーグリルをもって「iX3」が発表（写真：BMW AG）

BMWが新型「iX3」を2025年9月初頭に発表した。

別名「ノイエ・クラッセ」の第1弾という。日本語だと新しいクラス。BMWでは画期的なモデルとする。

その理由はなにか。ミュンヘンで取材した。

ツィプセ会長「新たな時代を切り拓く」

iX3は全長およそ4.8mのSUV（BMWではSAV＝スポーツ・アクティビティ・ビークルという）ボディを、2.9m近いロングホイールベースを持つシャシーに載せている。

パッケージングのよさは、最初からBEV（バッテリー駆動EV）として設計されたためだ。

デザイン上の特徴は、縦長のキドニーグリルと2本のシグネチャーランプを持ったヘッドランプにある。

インテリアも、液晶ディスプレイを使ったインフォテインメントシステムが新しくなった。



スポーツモデルに用意される「12時6時」スポークのステアリングホイールも目新しい（写真：BMW AG）

ミュンヘンで「IAA自動車ショー」（Internationale Automobil-Ausstellung＝国際自動車展示会）が開催されたのが9月上旬。

ショーに先立ってBMWは特設会場を作り、そこに大きく掲げたのが「NEW ERA」（新しい時代）なるスローガンだった。

「われわれはBMWの新たな時代を切り拓くのです」とは、BMWの用意したプレスリリースに書かれたBMW本社取締役会のオリバー・ツィプセ会長による言葉だ。

実際、発表会場に姿を表したツィプセ会長は、笑顔をたたえて次のように語った。

「（iX3は）単なる新型車にとどまっていません。まったく新しい世代のクルマであり、これから先、未来への大きな跳躍となるでしょう」



メディア向け発表会場でファン・ホイドンク氏（左）とツィプセ会長（筆者撮影）

iX3の大きな特徴はデザインにあるが、プロダクトとして見た場合、ぐっと効率化した生産方式も大きな部分。注目点を細かく見ていくと、枚挙にいとまがない。

主なものとしては、独自開発の円筒形バッテリーセルと、それをひとつのパックにして、シャシーに組み込んだ構造がひとつ。

車体の構造はできるだけシンプルにして、部品点数を減らしたことも特徴だ。それによって軽量化も達成している。

環境適合性も重要なテーマ。リサイクル素材を多用するとともに、生産工場のカーボンフットプリントを、できるかぎりゼロにしているという。

車両は、従来の20倍の処理能力をもつ4基のコンピューターが制御する。

パワートレインの効率は上がり、一充電あたりの走行距離が800kmを超えるモデルもある。充電効率もよい。

800V直流の急速充電ステーションを利用すれば、350km以上走行できるエネルギーを10分で充電することが可能とされる。日本の充電インフラではまず無理だが。



バッテリーパックを車体構造材の一部として使うシャシー（写真：BMW AG）

ツィプセ会長は、「ノイエ・クラッセは、未来を見据えた当社史上、最も大規模なプロジェクト」とする。

「画期的なイノベーションは、何もないところから急に出現するわけではありません。眼力をもった優秀な頭脳が、すぐれた技術を選びだし、それらを統合して、すばらしい集合体へと作り上げていくのです」

素材、部品設計、構成、先進的技術、そして生産にいたるまで、今回BMWは徹底的に新しさを追求している。



シート素材には人工皮革のヴェガンザ（ビーガンレザー）を設定（写真：BMW AG）

「クルマづくりを考え直す、いまだかつてなかった機会です」

ツィプセ会長は、「これがノイエ・クラッセ（＝新しいクラス）と呼ぶゆえん」と説明する。

1960年代の名を用いて

ノイエ・クラッセとは、そもそもBMWにとって重要な意味をもった言葉だ。

ノイエ・クラッセには、“初代”と呼ぶべきクルマがある。1962年に発表されたBMW「1500」に端を発するセダンのシリーズだ。

エンジンメーカーとして、戦前は航空機のエンジンを手がけてきたBMW。その技術とブランドイメージを最大限に生かすべく、高性能な直列4気筒と6気筒のエンジンを開発した。

それを搭載したのが、“初代”ノイエ・クラッセである。



グリルに「iX3」との共通性を見いだせる“初代”ノイエ・クラッセ（写真：BMW AG）

このクルマは高剛性シャシー、ロードホールディングにすぐれるサスペンションシステム、エレガントでスポーティなスタイリング、余裕ある居住性など、あらゆる点で抜きん出ていた。

また投入された市場は、それまでになかったもので、プレミアムブランドとしてメルセデス・ベンツの製品の下に位置するセグメントを新たに創出した。

それゆえノイエ・クラッセ（＝新しいクラス）なのだ。

そのあと、排気量を拡大したりボディバリエーションを増やしたりして、のちに日本でも人気の「2002」などが、「3シリーズ」発表まで生産された。

ところで、今回の新型iX3で、従来と一線を画す縦型で横幅の狭いキドニーグリルを採用した理由はなにか。



BMW本社近くの巨大なショールーム「BMW Welt（Welt=世界）」にはすぐに新型iX3が置かれ注目を集めていた（筆者撮影）

BMWグループのデザインを統括するアドリアン・ファン・ホイドンク氏に確認した。

「見る人が見れば、かつてのノイエ・クラッセとのつながりという、BMWの歴史を感じ取ってもらえるデザインです」

たしかに氏が言うとおり、iX3のキドニーグリルは、第1世代のノイエ・クラッセを彷彿させる。

複雑さを顧みてシンプルへ

iX3の生産は、ハンガリー第2の都市、デブレッチェン郊外に作った新工場で行われる。20億ユーロを投資して、年産15万台の計画だ。

本格稼働は10月からといい、私が訪れたときはまだテスト生産の段階。サッカー場70個分という広大な敷地には、建設中の建物が点在している状態だった。

ここの特徴は、50ヘクタールにおよぶソーラーパーク（ソーラーパネルを並べた敷地）を展開すること。週末の余剰電力は、水溶性ペイントに使う水を保温しておくために使われる。



サッカー場70個相当の敷地を持つデブレッチェン工場は50ヘクタールに及ぶソーラーパークが電気を供給

（写真：BMW AG）

「デブレッチェン工場を、私たちはiFACTORY（アイファクトリー）と呼んでいます。すべての行程をデジタル化して効率を上げているのが特徴です」

そう話すのは、BMW取締役会メンバーで、デブレッチェン工場を担当しているミラン・ネデルコビッチ氏だ。

「ノイエ・クラッセの製造における特徴はシンプルさです。このところ、私たちの製品は複雑さを増していました。技術も、アクセサリーも増えていって……、そこで考えたのが、リセットすることでした」

ネデルコビッチ氏は、デブレッチェン工場でそう話した。



デブレツェン工場で取材に応えるネデルコビッチ氏（筆者撮影）

「たとえば部品は、モジュラー化できるものはできるだけそうすることで、接続時に必要なプラグやネジやクリップの数を大幅に減らしています。フロント部分を例にとると、従来の17から12へとパーツ点数を減らせました」

一方、ワイヤハーネスは、分割式になっている。それで組み付けの手間が省けると同時に、先代より30%の軽量化を果たした。

「トータルで、これまでより20％の製造コスト削減も達成しています」



デブレツェン工場はBEV専用で当面「iX3」が生産される（写真：BMW AG）

デブレツェン工場は、製造ラインにフィンガーストラクチャーを採用したことも新しい。

製品の仕様変更や生産台数増に対応するため、メインラインに継ぎ足すようにして、生産ラインを拡張していける設計となっている。

加えて、パーツのアセンブリーは、組み付けラインのすぐ近くで行う。効率化が図られているのだ。

日本上陸は2026年

冒頭で触れた、ミュンヘンでのiX3の発表の際、「まだもう1台が控えています」とツィプセ会長は言い、新型「i3」を舞台に上げた。



メディア向け発表会では最後に新型「i3」（右）も登場（筆者撮影）

こちらはセダンで、ノイエ・クラッセ第2弾として、iX3に続いて販売されるもの。次世代3シリーズのBEVとして、ラインナップに組み込まれるとか。

i3は現在、ミュンヘン本社に隣接して建設中の新工場での生産が決定している。



「未来を見据えたBMW史上、最も大規模なプロジェクトであるノイエ・クラッセは、テクノロジー、ドライビング・エクスペリエンス、デザインにおける大きな飛躍として位置付けられます」

ツィプセ会長はそう語った。iX3が日本市場に登場するのは2026年という。この姿のBMWが日本の街を走る日を楽しみにしたい。

＜BMW iX3＞

全長×全幅×全高：4782mm×1895m×1635mm

ホイールベース：2897mm

車重：2285kg

パワートレイン：電気モーター2基（前後各1基）

システム最高出力：345kW

システム最大トルク：645Nm

駆動方式：全輪駆動

一充電走行距離：679〜805km

乗車定員：5名

0-100km/h加速：4.9秒

価格：未定

（小川 フミオ ： モータージャーナリスト）