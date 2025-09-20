Photo: にしやまあやか

スナップボタンだと思ったら大間違い。あれ、このバッグどうやって開けるの…？

ヨーロッパのビンテージバッグのような雰囲気を持つこの「本革ショルダー」の特長は、防犯性の高い「ドイツホック」を採用しているところ。日常利用に海外旅行、出勤のサブバッグとしても使える、本革ならではの汎用性の高さも魅力です。

気になる開け方も含め、実際に使ってみた視点からこのバッグを深掘りしていきます。

「初見じゃ開かない」秘密のホックが荷物を守る

Photo: にしやまあやか

このバッグの最大の魅力は、なんと言ってもそのユニークな開閉機構にあります。一見、普通のスナップボタンのように見えますが、押しても引いても取れません。

初めて使う人は、開け方が分からずきっと戸惑うことでしょう。

Photo: にしやまあやか

「ドイツホック」という名のこの機構は、つまみを持ち上げるようにして引くとロックが解除され、フラップを開けられる仕組みになっています。オープンカーの幌（ほろ）にも使われるという堅牢なホックで、確実につまみを持ち上げないと開けられません。

確かにこれなら、満員電車での移動中や海外旅行の際のスリ対策になりそうです。開けにくそうにも思える機構ですが、慣れてしまえば大したことはありませんでした。逆に荷物を守ってくれるこの頼もしさは、他のホックでは得られなかったかも。

ちなみにこのドイツホックについて調べてみると、オールドコーチにもよく使われていることが判明。「本革ショルダー」からどことなくヨーロッパのビンテージっぽさを感じていたのもあながち間違っていなかったようです。

iPadも入る！ 日常使いしやすいサイズ感

Photo: にしやまあやか

さて、普段使いのバッグを選ぶ際にサイズ感は見逃せないポイントです。

その点、このショルダーバッグは、「大きすぎず、小さすぎず」というまさに理想的なサイズ感で、B6ノートと比較するとこんな感じでした。さらにiPadユーザーには朗報で、11インチのiPadもぴったり収納可能です。

Photo: にしやまあやか

コンパクトな見た目ながら、本や水筒などの厚みのあるものも収納可能。

カフェで読書をする時や、ちょっとした打ち合わせの際など、必要なものをスマートに持ち運べます。

Photo: にしやまあやか

さらに、フラップの下にはファスナーポケット、収納部の中にもポケットが1つ用意されており、スマホ、鍵、イヤホン、モバイルバッテリーなど、細々としたものが迷子になることなく整理可能。まさに、日常使いにぴったりの容量と収納です。

さらにははっ水加工も施されているそうで、突然雨が降ってきても拭き取る程度のお手入れでOK。天候を気にせず毎日持ち歩けます。

本革なのに驚きの軽さ！ 経年変化も楽しめる

Photo: にしやまあやか

本革のバッグって、どうしても「重い」というイメージが先行しがちですが、このバッグの重さはなんと500g以下。レザーバッグを持っているとは思えない重量です。

これは、厚さ2mmの革を1.3mmまで薄く漉くという、職人さんの技術の賜物だそう。長時間肩にかけていても全く負担にならず、通勤や休日のお出かけにも最適です。

Photo: にしやまあやか

そして、何と言っても本革の醍醐味は経年変化。

国内屈指の皮革産地である兵庫県たつの市で製造された国産牛革は、使い込むほどに革の表情が変わり、自分だけのオリジナルな風合いに育っていくそう。

ここからさらに味わい深い表情へと変化していくのが楽しみです。そのうち、本当にビンテージバッグのような風合いになっていったら嬉しいですね。

シンプルなデザインで年齢やスタイルを問わずに使えるのもポイント。長く使い続けたいと思わせてくれる一生物のバッグだと思いました。

Photo: にしやまあやか

Source: CoSTORY