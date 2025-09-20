「朝からびっくり」「えぐい補強」元日本代表GKが神戸に電撃加入でファン驚嘆！「必ずACLEとJ１優勝しましょう！」
ヴィッセル神戸は９月20日、GK権田修一の完全移籍加入を発表。背番号は「71」に決定した。
権田はFC東京のアカデミー出身で2007年にトップチームへ昇格し、プロキャリアをスタート。その後は、オーストリアのSVホルン、サガン鳥栖、ポルトガルのポルティモネンセ、清水エスパルスでプレー。2025年３月からはハンガリーのデブレツェニVSCに所属していた。
これまでのJリーグ出場歴は、J１通算321試合、J２通算97試合。日本代表としては10年にデビューを飾り、国際Aマッチ通算38試合に出場。14年のワールドカップ・ブラジル大会、22年のカタール大会のメンバーにも選出された。
36歳のGKはクラブ公式サイトを通じて以下のように意気込んだ。
「このたび、ヴィッセル神戸に加入することになりました。クラブの悲願であるACLE制覇、そしてヴィッセル神戸がさらに強く、今以上に愛され、あらゆる世代から応援されるクラブへと更に成長していけるように、持てる力をすべて注ぎ込みます。応援よろしくお願いいたします」
また神戸が公式Xで加入を伝えると、ファンからは「えぐい補強」「朝からびっくり」「絶対アジア制覇するので力貸してください」「まさかのサプライズ」「ビッグニュースすぎ！」「心強すぎる笑」「必ずACLEとJ１優勝しましょう！」といった驚きと期待の声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
