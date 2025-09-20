Photo: 小暮ひさのり

ちょっと地味だけど変わってるんです。

iPhone 17シリーズと一緒に発表されたAirPods Pro 3も編集部にやってきてくれました。

AirPods Pro 2から3年越しのアップデートとなり、心待ちにしていた方も多いはず（Pro 2発売日組みだとバッテリーももう…ですし）。

そこで、まずはデザインから比べてみました。地味ですが、細かなところで「違い」があります。

Photo: 小暮ひさのり

並べてみると、サイズ的には…あれれ？ AirPods Pro 3（右）の方が一回り大きめ。

新作だからといって小さくなるってわけじゃないんですね。スペックシートを見ると、AirPods Pro2のケースと比べて高さ、幅、厚さ共に増えています。ただし重量は減っています。不思議だ…。

Photo: 小暮ひさのり

充電状態などを示すLEDは無くなったように見えますけど、蓋を開けたり充電したりすると点灯。ちゃんと用意されています。

Photo: 小暮ひさのり

背面のペアリングのための物理ボタンが無くなりました。

Photo: 小暮ひさのり

しかし、AirPods 4と一緒で前面にタッチセンサーがあって、ケースを開けた状態でダブルタップするとペアリングモードになれます。

Photo: 小暮ひさのり

イヤフォン本体を比べてみました。

左がAirPods Pro 2、右がAirPods Pro 3。寸法はほんの僅か（2mmとか3mmとか）のレベルで小さくなっているとしていますが、重量とサイズは比べてもサッパリわからんね、これは。

見分けが付くとしたら、AirPods Pro 3のイヤーチップそばに黒いセンサー（心拍数センサー）があるので、そこで判断はできますね。

Photo: 小暮ひさのり

イヤーチップが4サイズ（XS、S、M、L）から、5サイズ（XXS、XS、S、M、L）へと増えているのも特徴ですね。ちなみに、このイヤーチップだけでも購入できますが、対応はAirPods Pro 4のみとなっています。

こんなふうに、前世代と比べると大幅な変更点は少なめ。でも、センサーが増えたりノイズキャンセリングの品質も上がっているので、新しい体験には期待していいかも。

音質、ノイキャンや外音取り込みなどのレビューは以下をどうぞ！

｢AirPods Pro 3｣、3年待っただけあった。買い替えアリの大アップグレード

Source: Apple