『未来戦隊タイムレンジャー』SMPに「タイムロボ」が登場！5台のタイムジェットから変形合体
バンダイは、『未来戦隊タイムレンジャー』より「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 3Dフォーメーション タイムロボ」(8,580円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定。
2026年1月発送予定「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 3Dフォーメーション タイムロボ」(8,580円)
『未来戦隊タイムレンジャー』放送開始から25年。「タイムロボ」がSMPシリーズに登場する。
5台のタイムジェットから変形合体し、タイムロボの両モード、タイムロボαとタイムロボβも忠実に再現。
別売りの「タイムシャドウ」とも合体すれば、タイムロボ シャドウアルファとタイムロボ シャドウベータにも変形可能となっている。
(C)東映
2026年1月発送予定「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 3Dフォーメーション タイムロボ」(8,580円)
『未来戦隊タイムレンジャー』放送開始から25年。「タイムロボ」がSMPシリーズに登場する。
5台のタイムジェットから変形合体し、タイムロボの両モード、タイムロボαとタイムロボβも忠実に再現。
別売りの「タイムシャドウ」とも合体すれば、タイムロボ シャドウアルファとタイムロボ シャドウベータにも変形可能となっている。
(C)東映