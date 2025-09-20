バンダイは、「超動αウルトラマン14(10個入)」(7,920円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定 。

2026年1月発送予定 「超動αウルトラマン14(10個入)」(7,920円)

「超動αウルトラマン」第14弾！新たに「レティクリュート光線」を追加した「ウルトラマンオメガ」がラインナップ。

ラインナップされている「ヴァルジェネスアーマー」と組み合わせることにより、「ウルトラマンオメガ ヴァルジェネスアーマー」が完成する。

さらに「ウルトラマンタイタス」、「ウルトラマンコスモス」、「ウルトラの母」といった人気のウルトラマンが超動αシリーズについに登場。各ウルトラマンには光線などのオプションパーツが＋αで付属。遊びの幅が広がる拡張パーツセットも含めた、全6種のラインナップとなっている。

【ラインナップ】

1. ウルトラマンオメガ

2. ヴァルジェネスアーマー

3. ウルトラマンタイタス

4. ウルトラマンコスモス ルナモード

5. ウルトラの母

6. 拡張パーツセット

※BOX販売のみ。

※1BOXで全種揃うが、一部は重複する。



















(C)円谷プロ