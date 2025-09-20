「超動α」レティクリュート光線を追加した「ウルトラマンオメガ」がラインナップ
バンダイは、「超動αウルトラマン14(10個入)」(7,920円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定 。
2026年1月発送予定 「超動αウルトラマン14(10個入)」(7,920円)
「超動αウルトラマン」第14弾！新たに「レティクリュート光線」を追加した「ウルトラマンオメガ」がラインナップ。
ラインナップされている「ヴァルジェネスアーマー」と組み合わせることにより、「ウルトラマンオメガ ヴァルジェネスアーマー」が完成する。
さらに「ウルトラマンタイタス」、「ウルトラマンコスモス」、「ウルトラの母」といった人気のウルトラマンが超動αシリーズについに登場。各ウルトラマンには光線などのオプションパーツが＋αで付属。遊びの幅が広がる拡張パーツセットも含めた、全6種のラインナップとなっている。
【ラインナップ】
1. ウルトラマンオメガ
2. ヴァルジェネスアーマー
3. ウルトラマンタイタス
4. ウルトラマンコスモス ルナモード
5. ウルトラの母
6. 拡張パーツセット
※BOX販売のみ。
※1BOXで全種揃うが、一部は重複する。
(C)円谷プロ
2026年1月発送予定 「超動αウルトラマン14(10個入)」(7,920円)
「超動αウルトラマン」第14弾！新たに「レティクリュート光線」を追加した「ウルトラマンオメガ」がラインナップ。
さらに「ウルトラマンタイタス」、「ウルトラマンコスモス」、「ウルトラの母」といった人気のウルトラマンが超動αシリーズについに登場。各ウルトラマンには光線などのオプションパーツが＋αで付属。遊びの幅が広がる拡張パーツセットも含めた、全6種のラインナップとなっている。
【ラインナップ】
1. ウルトラマンオメガ
2. ヴァルジェネスアーマー
3. ウルトラマンタイタス
4. ウルトラマンコスモス ルナモード
5. ウルトラの母
6. 拡張パーツセット
※BOX販売のみ。
※1BOXで全種揃うが、一部は重複する。
(C)円谷プロ