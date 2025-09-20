◇バレーボール男子 世界選手権(9月12日〜28日、フィリピン)

バレーボール男子世界選手権は予選ラウンドが終了し、勝ち残った16チームが20日から決勝ラウンドの戦いが始まります。

予選ラウンドでは、32チームが各組4チームに分かれ、上位2チームが決勝ラウンドに進出。今大会の予選ラウンドでは世界ランク上位のチームに波乱が起こりました。

プールCでは、オリンピック2大会連続金メダルのフランス(FIVBランク5位)が1勝2敗で予選敗退。プールHでは、ブラジル(FIVBランク3位)が予選最終戦でセルビアにストレート負けし、チェコを含め3チームが2勝1敗。セット率によりブラジルが予選敗退となりました。

また日本(FIVBランク7位)は、プールGで1勝2敗に終わり予選敗退。同組ではトルコ(FIVBランク14位)とカナダ(FIVBランク9位)が勝ち上がっています。

FIVBランクのトップ10では、フランス、ブラジル、日本、ドイツが敗退。16チーム中11チームがヨーロッパ勢。決勝ラウンドの1回戦は20日から23日まで2試合ずつ組まれています。

▽ラウンド16日程

〈20日〉

トルコ − オランダ

ポーランド − カナダ

〈21日〉

アルゼンチン − イタリア

ベルギー − フィンランド

〈22日〉

ブルガリア − ポルトガル

アメリカ − スロベニア

〈23日〉チュニジア − チェコセルビア − イラン