歌手松田聖子（63）が、19日放送のニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」（午後10時）にゲスト出演。シンガー・ソングライター松任谷由実（71）と対面し涙した。

松田はゲストとして迎えられると「こんばんは。本当に今日はありがとうございます」とあいさつ。珍しいラジオ出演について、松任谷が「私だから来てくださったって。エッヘン」とおどけると、「もちろんです」と笑いながら応じた。

松田は今年デビュー45周年を迎え「こんな45年も歌ってこれるなんて思っていなかったので、自分でもビックリしているのと。周りの皆さん、ファンの皆さんに応援していただいてここまで来られたこと、感謝の気持ちでいっぱいです」と心境。呉田軽穂名義で松田に数々の曲を提供してきた松任谷が「私たちも長いご縁ですけれど、途中ブランクがあったりしても、とみに近頃、聖子さんのすごさを素直に身に染みて感じるようになった」と声をかけると、「いやあ…もうそんな」と感激と恐縮が入り交じった様子で語った。

直接の対面は19年の「NHK紅白歌合戦」というが、松任谷は松田に対し「直接会わなくても、なんか勝手にシンパシー持ってるんですよ、私は」。松田の45周年記念アルバムに収録された「Stardust」の日本語訳を手がけており、参加の理由について「聖子さんに喜んでほしかった。何かの形で。カバー曲じゃなかったとしても、私がコーラスで参加するのでもなんでもいいから。そばにいるよっていうことをね、すごく伝えたかったのね」と語ると、感極まった松田は「ありがとうございます」と涙声。松任谷は「泣いちゃった」と笑い、「私も泣きそうになる」と話していた。