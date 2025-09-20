グローバル展開に意欲のSnow Man、「忘れないでいてくれてありがとう」と日本のファンが感激！

グローバル展開が続く中、待望の日本ツアーを発表

９月８日、『Snow Man』が11月５日にアルバム『音故知新』をリリースし、同15日から５大ドームツアーを開催することを発表した。ツアーは来年１月まで続き、全17公演を予定。’24年のツアーは13公演だったが、人気ゆえに「チケット入手が困難」と言われているSnow Manだけあって、今年は公演数を増やしたようだ。

’20年１月に『SixTONES』と合同でCDデビューを果たしたSnow Man。今年１月にデビュー５周年の節目を迎え、４月と６月に東京・国立競技場、神奈川県・日産スタジアムで初のスタジアムライブ『Snow Man 1st Stadium Live Snow World』を行うなど、その勢いはとどまることを知らない。

もはや、SMAPや嵐に次ぐ“国民的グループ”になりつつあるSnow Manが、今年11月15〜16日の北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）公演を皮切りに、５大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』をスタートさせる。

なお、北海道が２公演、福岡・みずほPayPayドーム福岡（12月５〜７日）は３公演だが、東京ドーム（12月23〜26日）、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ（’26年１月４〜７日）、大阪・京セラドーム大阪（１月15〜18日）は４日連続というハードスケジュールだ。

「チケットは基本的にSnow Manのファンクラブ会員のみが申し込みできるという仕組みです。ファンクラブ会員数が多いSnow Manの場合は、コンサートの時期になると、毎年のようにSNSに“落選報告”が相次ぐなど、プラチナチケットと化しています。今回のドームツアーは公演数が増えたとはいえ、チケットが余るといった心配はないでしょう」（スポーツ紙記者）

Snow Manといえば、８月23日にはタイ・バンコクで開催された音楽フェスティバル『SUMMER SONIC BANGKOK 2025』に出演。また、世界５都市（韓国・ソウル、台湾・台北、バンコク、大阪、東京）で、彼らにとって初のポップアップイベントも実施中だ。

ポップアップは同30日にソウルでスタートし、その直前の28日には韓国の人気音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）に初登場。韓国のステージで、25日に配信リリースしたばかりの新曲「カリスマックス」を披露した。

「忘れないでいてくれてありがとう」ファンは感激

こうしたグローバルな展開が続いていた中で、日本でのツアー開催が明らかに。ファンからは、

〈Snow Manのみんな、日本のファンのことも忘れないでいてくれてありがとう〉

〈海外での活動がメインになるのかと思っていたから、日本でがっつりと５大ドームツアーをやってくれるとわかって、Snow Manからの愛を感じた〉

〈『海外進出が寂しい』というファンの声もあった中、“５周年だし自分たちはできるだけみんなと会いたい”っていうSnow Manの気持ちが伝わる〉

〈最近のSnow Manを見ていると、海外展開と日本のファンを大事にするってことは共存できるんだなって実感する。昨年より動員数が増えた５大ドームツアーで、日本のファンにも向き合う優しさが良い〉

と、感激の声が続出していた。

その一方で、Snow Manに関しては、冠番組の企画が世界進出を果たすというおめでたい話題も。TBSが、ドイツ拠点の国際コンテンツグループ・Seven.One Studios Internationalと提携し、『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）の人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」をグローバル市場向けに再開発する契約を締結したというニュースが報じられたのだ。

ORICON NEWS（９月８日配信）の記事によれば、TBSとSeven.One Studios Internationalは同企画をベースにグローバル市場へ向けた新バージョンを再開発。こちらは、10月にフランス・カンヌで開かれる世界最大級のコンテンツ見本市「MIPCOM」にて、発表される予定だという。

ポップアップイベントや番組企画の大出世により、Snow Manの人気は日本だけでなく、海外にも広まっていきそうだ。