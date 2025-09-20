Snow Man目黒蓮・波瑠・夏帆ら「オールスター感謝祭’25秋」出演決定
【モデルプレス＝2025/09/20】TBSでは、10月4日よる6時30分から今田耕司と島崎和歌子がMCを務める『オールスター感謝祭’25秋』を生放送。出演する豪華芸能人が発表された。
【写真】Snow Man目黒蓮、ハイジュエリーまとい圧巻オーラ
このたび、10月スタートの日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』から妻夫木聡、目黒蓮（Snow Man）、松本若菜、小泉孝太郎、金曜ドラマ『フェイクマミー』から波瑠、川栄李奈、向井康二（Snow Man）、中村蒼、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』から夏帆、竹内涼真、サーヤほか、豪華俳優陣の参戦が決定した。
さらに今回も、抽選で豪華賞品が当たる視聴者参加型の“dボタン生クイズバトル”を開催。前回同様、スマホから出演者と同じクイズに参加可能となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
