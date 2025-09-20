山下美月×加藤史帆“＃かとした”3年ぶりペア表紙 プライベートでの弾丸旅行秘話も明かす
【モデルプレス＝2025/09/20】雑誌『CanCam』（小学館）の専属モデルで、共に坂道グループ出身の人気コンビ・“＃かとした”こと山下美月と加藤史帆が、11月号通常版（9月22日発売）の表紙に登場。2人で表紙を飾るのは、2022年の5月号以来約3年半ぶりとなる。
【写真】山下美月＆加藤史帆、肌見せディズニーコーデ
前回は春ニット＆ピンクメイクで華やかな表紙だったが、今回は一転シックな装いで登場。3年半前よりぐっと大人びた眼差し、あふれ出る“イイ女”感にドキッとする表紙になった。
さらに、中面のカバーガール特集にも6ページにわたって登場。今号の特集テーマは“起きて5分で家を出られる時短コーデ”ということで、「もしもふたりが、ルームシェアしてたら？」という妄想シチュエーションを撮り下ろした。
並んで仲よくメイクをしたり、お揃いのモノトーンコーデでお出かけしたり、「＃かとしたのルームシェア」という設定を楽しみながら、起きて5分で叶う大人のかっこいいお洒落を学べる誌面。中でも、出勤前にキッチンでおしゃべり中のカットは、映画のワンシーンのよう。 普段着にテーラードジャケットをさっと羽織るだけで、“しごでき感”がぐっと増した。
インタビューでは、プライベートでも仲よしのふたりの近況トークや、思い出話で盛り上がった2人。同部屋だったホテルでのほっこりするエピソードや、出会った頃の互いへの印象など、＃かとしたの友情が表れたインタビューとなっている。
「ディズニーシーに行ったり回転寿司を食べに行ったり…韓国旅行は弾丸だったよね、前日に予約して。やまちゃんが飛行機とって、私はホテルをとって…」（加藤）
ほかにも、互いの“イイ女”な部分を暴露したほか、特集にちなんで「起きて5分で出かけられるお気に入りのアイテム」もたっぷりと披露。「朝起きたら（髪の毛が）ベルサイユのバラみたいになってる」という、加藤が重宝しているアイテムとは。（modelpress編集部）
◆山下美月×加藤史帆“＃かとした”、3年ぶりペア表紙
