個性豊かな猫さんたちと娘さんだけでお留守番をしたら…？娘さん撮影の可愛いお留守番風景に、癒される視聴者さんが続出しています。

話題となった投稿は記事執筆時点で2.8万回再生を突破し、「ニャンズさん娘さんかわいいですね～」「娘さんのカメラがクセになりそう…」といったコメントが寄せられました。

【動画：両親の旅行中、娘が５匹のネコと留守番することに→『寂しがるかな』と思ったら…素敵すぎる『意外な展開』】

みんなでお留守番

YouTubeチャンネル『ねこほうチャンネル』に投稿されたのは、ママさんとパパさんが旅行で不在の間、娘さんと5匹の猫さんたちがお留守番をした時の様子です。娘さんが猫さんたちを撮影してみると…。

まずはお昼のまったりタイム。いきなりマロちゃんが行方不明…と思いきや、ハンモックでピーンと伸ばした美脚を披露しながら毛づくろいをしていたそう。

近くではチロくんとモモちゃんがご飯待ち、ハムちゃんはお布団の上でくつろいでいたといいます。

1番楽しそうなのは…？

オリジナルソングに合わせて様々な角度から素早くチロくんを撮影するという遊びを娘さんが始めたり、鳥もいない中でおしゃべり上手なチロくんがクラッキングをしたり。合間合間には猫さんたちのドアップが挟まれ、楽しげな様子にこちらまで笑みがこぼれてしまいます。

次は深夜0時の寝る前の時間。いまだに少し警戒されてしまうという末っ子トロくんに、ちょっぴり悲しさを滲ませながらご挨拶をした娘さん。そして、暗闇とピントが合わないことでホラー感のあるチロくんたちの姿を撮影してから、自室に戻ると…。

いつも通りに

ふたりきりになるのを待っていたかのように、デレデレなハムちゃんがベッドにスタンバイ！娘さんがいれば問題なしというほど娘さんのことが大好きだそうで、幸せそうに甘える姿が可愛すぎます。

翌日、猫さんたちが集合していたというリビングでは、チロくんとモモちゃんとトロくんの食いしん坊トリオがウロウロ…。信頼する娘さんが一緒にいてくれたことで、普段と変わらない姿を見せる猫さんたちなのでした。

投稿には「ドアップにも需要があると分かってる娘ちゃん天才」「娘さんがチロさんで遊ぶの面白かったwww」「一人で楽しそうな娘ちゃんかわいいわぁ」「ハムちゃんは娘さんが居てくれたらハッピーやね♡」「いつもよりまったりしてるやん」「可愛い世界が広がっていてすっごく癒されました♡」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ねこほうチャンネル』では、5匹の猫さんたちとご家族の日常の様子が投稿されています。思わず笑顔になってしまうような可愛い猫さんたちの姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ねこほうチャンネル」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。