女子ゴルフ

女子ゴルフの国内ツアー・住友生命Vitalityレディス 東海クラシックは19日、愛知・新南愛知カントリークラブ美浜コース（6505ヤード、パー72）で初日が行われ、河本結（RICOH）は5バーディー、2ボギーの3アンダーで10位につけた。ラウンド後、少女ファンへのサービスがファンをほっこりさせていた。

初日のプレーを終えた河本のファンサービスに現れたのは、白いサンバイザーをかぶり、黄色いリボンで髪の毛を結んだ少女ファンだった。髪の毛のリボンは河本のトレードマーク。タオルにサインをもらうと、「ありがとうございます」と嬉しそうに笑顔を浮かべていた。

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）公式Xアカウントは「ラウンドを終えてファンサービス中の河本結選手を発見 笑顔でサインを受け取ったのは…」と文面に記して実際の映像を投稿。再生回数は1万9000回を超え、ファンからは「さすが 結プロ！」「河本選手と同じ様なリボンされてますね ほんとに大ファンなのではないでしょうか」と和んだ様子の声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）