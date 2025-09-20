東京世界陸上第8日

陸上の世界選手権東京大会第8日が20日に行われた。国立競技場発着のコースで争う女子20キロ競歩で藤井菜々子（エディオン）が、銅メダルを獲得。1時間26分18秒の日本新記録で、競歩女子で初の表彰台となった。4位のパウラミレナ・トレス（エクアドル）とは同タイムだった。

藤井は序盤から積極的なレースを展開。15キロ過ぎに単独3位としたが、終盤に警告2枚。あと1回の警告でペナルティゾーンで2分の待機となる大ピンチの中、順位を守って国立競技場に帰ってきた。

だが、歓声を切り裂いて猛追してくる選手がいた。残り1キロでは藤井に9秒差をつけられていたトレスだ。競技場内での違反は即失格の可能性もあるが、決死のスパート。ぐんぐんその差は詰まり、ゴールでほぼ並んだ。藤井とは同タイムだったが、わずか50センチほど及ばなかった。

トレスは「あと少しだと分かっていた。彼女のことを祝福したわ。自分の母国で銅メダルを獲得したんだから、私も嬉しく思う。観客の声援は凄くて、私も最後まで戦うモチベーションになったわ」と藤井を称えていた。



（THE ANSWER編集部）