東京世界陸上第8日

陸上の世界選手権東京大会第8日が20日に行われた。国立競技場発着のコースで争う女子20キロ競歩で藤井菜々子（エディオン）が、銅メダルを獲得。1時間26分18秒の日本新記録で、競歩女子で初の表彰台となった。

藤井は序盤から積極的なレースを展開。15キロ過ぎに単独3位としたが、終盤に警告2枚。あと1回の警告でペナルティゾーンで2分の待機となる大ピンチの中、大歓声が待つ国立競技場に帰ってきた。

ラストに追い込んできたパウラミレナ・トレス（エクアドル）とは、1時間26分18秒の同タイムという大激戦。およそ50センチという僅差で、猛追をなんとかしのいでフィニッシュすると、両手を突き上げた。

「（日本新は）気づかなかったけど、まさかこの大会でベストが出ると思っていなかったので凄く嬉しい。今大会は本気でメダルを狙って勝ちにきたので、自分が思い描いたレースができたので大感激です」

藤井は2019年大会7位入賞、2022年大会6位入賞。健闘しながら、これまで表彰台には届かなかった。男子は世界大会のたびにメダルを獲得しているが、女子は藤井のメダルが初めてだった。

「いつも男子がメダルを取っていて、女子はまだまだっていう風に言われてきたので、必ず私がメダルを取るって練習してきた。次の大きな一歩に踏み出せた」と胸を張り、「メダルを獲得できたので次は金メダルへと歩いていきたい」と早くも次の目標を見据えていた。



（THE ANSWER編集部）