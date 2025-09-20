☆ソフトバンク―オリックス（１４：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝上沢、オリックス＝九里

今季からソフトバンクに加入した上沢は今季２０登板１１勝６敗。あと１勝で２０１１年の日本ハム時代にマークしたシーズン１２勝に並ぶ自身最多タイとなる。上沢の年度別勝敗は以下の通り。

年度（所属）登板勝利―敗戦

１４（日）２３ ８― ８

１５（日）１３ ５― ６

１７（日）１５ ４― ９

１８（日）２５ １１― ６

１９（日）１１ ５― ３

２０（日）１５ ８― ６

２１（日）２４ １２― ６

２２（日）２３ ８― ９

２３（日）２４ ９― ９

２５（ソ）２０ １１― ６

※２５年は１９日時点。１４年はほかにホールド１あり。

２年連続Ｖまで優勝マジックは７。上沢が自身最多タイの１２勝目をあげて、優勝へ加速したい。

（その他のカード）

☆巨人―広島（１４：００・東京ドーム）巨人＝横川、広島＝森

☆中日―ヤクルト（１４：００・バンテリンドーム）中日＝岡田、ヤクルト＝小川

☆阪神―ＤｅＮＡ（１４：００・甲子園）阪神＝高橋、ＤｅＮＡ＝竹田

☆日本ハム―ロッテ（１４：００・エスコンフィールド）日本ハム＝達、ロッテ＝サモンズ

☆楽天―西武（１４：００・楽天モバイル）楽天＝荘司、西武＝渡辺

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順