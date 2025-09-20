【ＮＰＢきょうのみどころ】ソフトバンク・上沢が自身最多タイのシーズン１２勝なるか
☆ソフトバンク―オリックス（１４：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝上沢、オリックス＝九里
今季からソフトバンクに加入した上沢は今季２０登板１１勝６敗。あと１勝で２０１１年の日本ハム時代にマークしたシーズン１２勝に並ぶ自身最多タイとなる。上沢の年度別勝敗は以下の通り。
年度（所属）登板勝利―敗戦
１４（日）２３ ８― ８
１５（日）１３ ５― ６
１７（日）１５ ４― ９
１８（日）２５ １１― ６
１９（日）１１ ５― ３
２０（日）１５ ８― ６
２１（日）２４ １２― ６
２２（日）２３ ８― ９
２３（日）２４ ９― ９
２５（ソ）２０ １１― ６
※２５年は１９日時点。１４年はほかにホールド１あり。
２年連続Ｖまで優勝マジックは７。上沢が自身最多タイの１２勝目をあげて、優勝へ加速したい。
（その他のカード）
☆巨人―広島（１４：００・東京ドーム）巨人＝横川、広島＝森
☆中日―ヤクルト（１４：００・バンテリンドーム）中日＝岡田、ヤクルト＝小川
☆阪神―ＤｅＮＡ（１４：００・甲子園）阪神＝高橋、ＤｅＮＡ＝竹田
☆日本ハム―ロッテ（１４：００・エスコンフィールド）日本ハム＝達、ロッテ＝サモンズ
☆楽天―西武（１４：００・楽天モバイル）楽天＝荘司、西武＝渡辺
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順