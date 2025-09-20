◇陸上 世界選手権 第8日 男子20キロ競歩（2025年9月20日 国立競技場発着）

今大会のロード最終種目となる男子20キロ競歩が始まり、日本勢は4大会連続出場の山西利和（29＝愛知製鋼）、2大会連続3度目出場の丸尾知司（33＝同）、初出場の吉川絢斗（24＝サンベルクス）の3人がスタートした。

山西は19年ドーハ大会と22年オレゴン大会で2連覇。今年2月の日本選手権20キロ競歩で1時間16分10秒の世界新記録をマークしており、ランキング1位の本命として3度目の頂点を狙う。大会初日の35キロは26位だった丸尾の1時間17分24秒はランク2位、吉川の1時間17分38秒は5位にあたり、表彰台独占も十分に狙える。22年オレゴン大会では山西が金、池田向希（27＝旭化成）が銀だったが、メダル独占はならなかった。

日本勢最大のライバルと言えるのは24年パリ五輪銀メダルのカイオ・ボンフィム（34＝ブラジル）。エントリータイムはランク4位の1時間17分37秒で、35キロでは銀メダルに輝いた。ランク3位は1時間17分30秒の王朝朝（26＝中国）で、35キロ金のエバン・ダンフィー（34＝カナダ）はケガのため欠場となっている。

男子に先だって行われた女子20キロ競歩では藤井菜々子（26＝エディオン）が自らの日本記録を更新する1時間26分18秒をマークし、五輪、世界選手権を通じて日本女子初となる銅メダルを獲得。男子35キロ銅の勝木隼人（24＝自衛隊）に続き、日本勢今大会2個目のメダルを獲得していた。